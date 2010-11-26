T24 LogoT24 Logo
Politika

CANSEDA'DAN KILIÇDAROĞLU'NA GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU ANKARA (A.A)

26 Kasım 2010 19:15

-CANSEDA'DAN KILIÇDAROĞLU'NA GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU ANKARA (A.A) - 26.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kurban Bayramı'nda Paris'teyken arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği ve daha sonra da evinde ziyaret ettiği lenfoma hastası Canseda Baydar tarafından telefonla arandığı bildirildi.  CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Canseda'yı, Sosyalist Enternasyonal Toplantısı için bulunduğu Fransa'dan telefonla aradığı ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği, Diyarbakır-Şanlıurfa gezisinden dönerken de evinde ziyaret ederek, sohbet ettiği anımsatıldı.  Ameliyat olması nedeniyle Baydar'ın Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradığı ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtilen açıklamada, Baydar'ın, iyileşmesinin ardından Genel Merkez'de ziyaret sözü verdiği de bildirildi. Kılıçdaroğlu'nun da Canseda'ya ''Sözünü unutma, iyileş, okulunu bitir, seni bekliyoruz'' dediği kaydedildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24