-CANSEDA'DAN KILIÇDAROĞLU'NA GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU ANKARA (A.A) - 26.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kurban Bayramı'nda Paris'teyken arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği ve daha sonra da evinde ziyaret ettiği lenfoma hastası Canseda Baydar tarafından telefonla arandığı bildirildi. CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Canseda'yı, Sosyalist Enternasyonal Toplantısı için bulunduğu Fransa'dan telefonla aradığı ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği, Diyarbakır-Şanlıurfa gezisinden dönerken de evinde ziyaret ederek, sohbet ettiği anımsatıldı. Ameliyat olması nedeniyle Baydar'ın Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradığı ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtilen açıklamada, Baydar'ın, iyileşmesinin ardından Genel Merkez'de ziyaret sözü verdiği de bildirildi. Kılıçdaroğlu'nun da Canseda'ya ''Sözünü unutma, iyileş, okulunu bitir, seni bekliyoruz'' dediği kaydedildi.