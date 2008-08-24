Cano’nun dans ettiği şarkıyı söylemedi

Yanından hiç ayırmadığı, “Çakkıdı” şarkısında da sahneye çıkıp dans eden 8,5 yaşındaki Golden Retriever cinsi köpeği “Cano”yu hafta içinde kaybeden Sezen Aksu, önceki gece Turkcell Kuruçeşme Arena’da konser verdi.



Konserini iptal etmesi beklenen ancak profesyonellik örneği sergileyerek sahneye çıkmaya karar veren Aksu, önce ağladı, sonra da seyircilere göbek attırdı. Seyircilerin Cano’su hakkında ne söyleyeceğini merak ettiği Aksu, konserinde bu konuda hiç konuşmadı ve her zaman büyük beğeni toplayan şovunu gerçekleştirdi.



Beş bin kişinin yoğun alkışı eşliğinde siyah kıyafetiyle sahneye çıkan Aksu, konserine “Sen Ağlama” parçasıyla başladı. Daha sonra seslendirdiği “Geri Dön” parçasında gözyaşlarına hâkim olamayan Aksu, bir ara takıldığı şarkısını seyircilerin alkışları eşliğinde bitirdi.



‘Ne öyle, Erbakan gibi’



Sırasıyla “Git”, “Beni Unutma”, “Haydi Gel Benimle Ol”, “Ne Kavgam Bitti, Ne Sevdam”, “Değer mi?”, “Hadi Bakalım” gibi sevilen şarkılarını seslendiren Aksu, seyirciler kendisini yakından görmek istediğini haykırınca “Betül” isimli seyirciyi sahneye çağırdı. Hayranı ağlayarak Aksu’yu öptü. Aksu, “Bu konulara bu akşam hiç girmeyeceğiz” dedi. Hayranı bu kez de elini öpmek isteyince, Aksu “Aman ne öyle, Erbakan gibi” diyerek hayranını yerine gönderdi.



Konserine “Deniz Yıldızı”, “Bir Çocuk Sevdim”, “Namus”, “Sarışın” isimli şarkılarıyla devam eden Aksu, “Namus” parçasından önce “Onları anmadan olmaz. Onno’ya ve Aysel’e alkış istiyorum” deyince uzun süre alkışlandı. Aksu, konserinin ikinci yarısında sahneye kırmızı kıyafetiyle çıktı ve “Yeniliğe Doğru” parçasını dört semazen eşliğinde seslendirdi. “Masum Değiliz” parçasını seslendirdikten sonra, “Dansöz Dünya” parçasında Aksu’ya dansçı bir kız eşlik etti. “Keskin Bıçak” adlı şarkısını söyleyen Aksu'nun, vokalistlerinden biriyle yaptığı Hint dansı binlerce kişiyi güldürdü.



10 dakika göbek şov



Aksu, hemen her konserinde söylediği ve Cano’suyla oynadığı “Çakkıdı” parçasını bu kez repertuvarından çıkardı. Yoğun tezahüratlar üzerine yeniden sahneye çıkarak üç şarkı daha seslendiren Aksu’nun, son olarak seslendirdiği “Rakkas” parçasında orkestrası ve tüm seyircilerle göbek atması 10 dakika sürdü. Aksu, seyirciye dönerek, “Siz hayatım boyunca bana iyi geldiniz, ben de size iyi gelmek için çalışıyorum. İnşallah iyi gelmişimdir” diyerek konserini tamamladı.

