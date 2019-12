Cannes'te festival programı belli oldu

T24 - 63. Cannes Film Festivali'nin programı ve Altın Palmiye için yarışacak filmler bugün (15 Nisan 2010) Paris'te düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı.





AFP, Reuters ve AP gibi bazı haber ajansları, festival sırasındaki basın toplantıları ile festival sarayına yıldızların girişi sırasında yapılacak görüntü çekimlerine sınırlama getirilmesini protesto etmek için bugünkü toplantıya katılmadı.





Festival yönetimi, yayın haklarını alan ''Canal plus'' ve görüntüleri internet ile cep telefonu üzerinden dağıtma hakkını alan Orange firmasıyla yapılan anlaşmayı gerekçe göstererek, bu yılki festivalde görsel medyaya bazı sınırlamalar getirmişti.





12-23 Mayıs 2010 tarihlerinde düzenlenecek olan yarışmanın jüri başkanlığını, bu yıl Amerikalı Tim Burton yapacak. Festival Ridley Scott'un yönettiği, Russel Crowe'un başrolde oynadığı "Robin des Bois" isimli filmin gösterimiyle başlayacak. Festivalin açılışında Kristin Scott Thomas sunuculuğu üstlenecek.





Tim Burton dışında, İranlı yönetmen Cafer Panahi, İtalyan sinemacı Alberto Barbera, İngiliz oyuncu Kate Beckinsale, Fransız sinemacı Emmanuel Carrere ile Benicio Del Toro, Victor Erice ve Vittoria Mezzogiorno jüride yer alan isimler olacak.





Altın Palmiye için şu filmler yarışacak:





-"Robin des bois" Ridley Scott



-"Tournée" Matthieu Amalric



-"Hors la loi" Rachid Bouchared



-"Biutiful" Alejandro Gonzalez Inarittu



-"Un homme qui crie" Mahamat Salih Harun



-"Outrage" Takeshi Kitano



-"Copie conforme" Abbas Kiarostami



-"You My Joy" Sergey Loznitsa



-"La Nostra Vita" Daniele Luchetti



-"La Princesse de Montpensier" Bertrand Tavernier



-"Poetry" Lee Chang-Dong



-"Des hommes et des dieux" Xavier Beauvois



-"Another Year" Mike Leigh



-"Fair Game" Doug Liman



-"Nostalgie de lumière" Patricio Guzman



-"Soleil Trompeur" Nikita Nikhalkov