Cannes'ta 1 milyon dolar değerinde mücevher çalındı

Film Festivali sürerken festivale ev sahipliği yapan Cannes'dan film gibi soygun haberi geldi. Cannes'daki bir otel odasından 1 milyon dolar değerinde mücevher çalındı.

Çalınan mücevherlerin İsviçreli lüks saat ve takı üreticisi Chopard'a ait olduğu ve festival sırasında mücevherleri kiralamak isteyen ünlülerin kullanması için Cannes'a getirildiği belirtildi.

cnbce.com'un The Voice of Russia'ya dayandırdığı haberine göre, mücevherleri Cannes'a getiren Chopard temsilcisinin kaldığı oteli tespit eden hırsızlar, şirket temsilcisinin olmadığı bir anda odaya girdiler. Odada içerisinde mücevherlerin bulunduğu kasayı açan hırsızlar çaldıkları takılarla kayıplara karıştı.