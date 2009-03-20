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Kültür-Sanat

Cannes’ı animasyon filmi ‘Up’ açacak

Cannes Film Festivali’ni ilk defa bir animasyon açacak. 3-D animasyon ‘Up’ açılış filmi seçildi!

20 Mart 2009 02:00

Cannes Film Festivali’ni ilk defa bir animasyon açacak. 3-D animasyon ‘Up’ açılış filmi seçildi!

Bu sene Cannes Film Festivali'nin açılış filmi herkesi şaşırttı. Festival, Disney ve Pixar’ın ‘Up’ animasyon filmini açılış filmi olarak seçti. İlk defa bir animasyon, üstelik 3-D bir animasyon festivalin perdelerini aralayacak.

Festivalin son yıllarda Hollywood animasyonlarına özel bir ilgi gösterdiği biliniyor. Şüphesiz bunda yapımların sadece biçimsel değil, içerik anlamında da ilerleme kaydetmelerinin önemi var. ‘Up’ festivalde yarışma dışı gösterilecek.

‘Up’, 78 yaşındaki bir serüvencinin inanılmaz hikâyelerini konu ediniyor. Hayatı boyunca dünyayı gezmenin, tehlikeli ve keyifli maceralar yaşamanın hayalini kuran adam, biraz geç bir yaşta bu şansa kavuşuyor. Sekiz yaşındaki bir gezginin hayatına girmesiyle, yolculuk başlıyor.

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