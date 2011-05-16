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Yaşam

CANNES'DA BURSA YAPIMI ELEKTRİKLİ OTOMOBİL CANNES (A.A)

16 Mayıs 2011 12:41

-CANNES'DA BURSA YAPIMI ELEKTRİKLİ OTOMOBİL CANNES (A.A) - 16.05.2011 - Sinema yıldızları, otellerinden gösterimlerin yapıldığı festival sarayına, Türkiye'den özel olarak getirilen Bursa yapımı elektrikli Fluence Z.E 2 ile geliyor.    Robert De Niro, Jude Law ve Uma Thurma gibi ünlü jüri üyeleri dışında Penelope Cruz, Johny Depp, Angelina Joli, Brad Pitt ve Salma Hayek gibi sinema yıldızlarının kırmızı halı geçiş şovları devam ediyor.  Ünlüler, kaldıkları otelden gösterimlerin yapıldığı festival sarayına, sponsorlardan Renault'un otomobilleriyle geliyor. Türkiye'den özel olarak getirilen Bursa yapımı elektrikli Fluence Z.E 2, Renault'nun burada kullandığı modellerden biri.   Bursa'dan festival için getirtilen otomobilin dünyada henüz satışı yapılmıyor. İlk kez Eylül ayında Fransa pazarına sunulması beklenen ve sadece Bursa'da üretilen bu model için Renault'nun halkla ilişkiler sorumlusu Catherine Abonnenc, şunları kaydetti: ''Cannes'da Z.E 2'ye binen starlar, otomobile hayran kaldılar, en çok sessiz olmasından etkilendiler. Hatta hiç otomobil kullanmayan, ehliyeti dahi olmayan Fransız oyunculardan Melanie Laurent, Z.E 2'den o kadar etkilendi ki şimdiden sipariş bile verdi. Melanie Laurent, Renault Fluence Z.E 2'yi kullanabilmek için ehliyet sınavına girecek.''

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