Cannes'da yarışacak filmler belli oldu

Paris'te düzenlenen basın toplantısında, 13-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Cannes Film Festivalinin resmi programı kamuoyunun bilgisine sunuldu.



Festival, Peter Docter'in yarışma dışı gösterilecek 'La-haut' filmiyle açılacak, Jan Kouhehe'nin yine yarışma dışı gösterilecek 'Coco Chanel et Igor Stravinsky' filmiyle sona erecek.



Cannes Film Festivalinde 'Altın Palmiye' için yarışacak yönetmen ve filmleri şunlar:

Alain Resnais - 'Les Herbes Folles', Jacques Audiard - 'Un Prophète', Xavier Giannoli - 'A l'Origine', Gaspar Noe - 'Soudain le Vide', Quentin Tarantino - 'Inglorious Basterds', Ken Loach - 'Looking for Eric', Lars von Trier - 'Antichrist', Michael Haneke - 'Le Ruban Blanc', Pedro Almodovar - 'Les Etreintes brisées', Isabel Coixet - 'Map of the Sounds of Tokyo', Marco Bellocchio - 'Vincere', Jane Campion - 'Bright Star', Andrea Arnold - 'Fish Tank', Johnnie To - 'Vengeance', Lou Ye - 'Spring Fever', Philippin Brillante Mendoza - ''Kinatay'', Park Chan-wook - ''Bak-Jwi'', Ang Lee - 'Taking Woodstock'', Tsai Ming-Liang - ''Visage'', Elia Suleiman - 'The time that remains'.



Cannes Film Festivali’nde 'Altın Palmiye' ödülünü geçen yıl Fransız Laurent Cantet'in yönetmenliğini yaptığı 'Entre les Murs' filmi kazanmıştı.