T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Cannes'da yarışacak filmler belli oldu

13-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Cannes Film Festivalinin resmi programı açıklandı.

25 Nisan 2009 03:00

Paris'te düzenlenen basın toplantısında, 13-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Cannes Film Festivalinin resmi programı kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Festival, Peter Docter'in yarışma dışı gösterilecek 'La-haut' filmiyle açılacak, Jan Kouhehe'nin yine yarışma dışı gösterilecek 'Coco Chanel et Igor Stravinsky' filmiyle sona erecek.

Cannes Film Festivalinde 'Altın Palmiye' için yarışacak yönetmen ve filmleri şunlar:
Alain Resnais - 'Les Herbes Folles', Jacques Audiard - 'Un Prophète', Xavier Giannoli - 'A l'Origine', Gaspar Noe - 'Soudain le Vide', Quentin Tarantino - 'Inglorious Basterds', Ken Loach - 'Looking for Eric', Lars von Trier - 'Antichrist', Michael Haneke - 'Le Ruban Blanc', Pedro Almodovar - 'Les Etreintes brisées', Isabel Coixet - 'Map of the Sounds of Tokyo', Marco Bellocchio - 'Vincere', Jane Campion - 'Bright Star', Andrea Arnold - 'Fish Tank', Johnnie To - 'Vengeance', Lou Ye - 'Spring Fever', Philippin Brillante Mendoza - ''Kinatay'', Park Chan-wook - ''Bak-Jwi'', Ang Lee - 'Taking Woodstock'', Tsai Ming-Liang - ''Visage'', Elia Suleiman - 'The time that remains'.

Cannes Film Festivali’nde 'Altın Palmiye' ödülünü geçen yıl Fransız Laurent Cantet'in yönetmenliğini yaptığı 'Entre les Murs' filmi kazanmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24