Cannes’da ‘Türk Gecesi’

Fransa'da devam eden 62. Cannes Film Festivalinde "Türk Gecesi" düzenlendi



Türk sineması, mutfağı ve müziğinin tanıtıldığı geceye, festival için Cannes'da bulunan çok sayıda yabancı yönetmen, yapımcı, dağıtım şirketi temsilcisi ve gazeteci katıldı.



Türkiye'den Kültür Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Abdurrahman Çelik, festivalde geçen yıl "Üç Maymun" filmiyle en iyi yönetmen ödülü alan ve bu yılki jüride bulunan Nuri Bilge Ceylan, Bulgar yönetmen Kamen Kalev'in "Eastern Plays" filminin Türk oyuncuları Saadet Işıl Aksoy ve Hatice Arslan da gecede hazır bulundu.



Başbakanlık Tanıtma Fonu, Kültür Bakanlığı ve Türkiye Televizyon ve Film Yapımcıları Derneği ve "İstanbul 2010" projesinin katkılarıyla düzenlenen gecede, Türkiye'den gelen ünlü aşçılar, davetlilere Türk mutfağından eşsiz örnekler sundu.



Gastronomi uzmanı Osman Serim'in yönetiminde, Yıldırım Serim Serkan Yaman, Nazmi Demirtaş ve Seda Yaman isimli aşçıların hazırladığı yemekler davetlilerin büyük beğenisini kazandı.



TESİYAP Yönetim Kurulu Başkanı Mine Vargı'nın hazırlanmasında büyük emeği geçen gecede, resmi olarak Temmuz ayında başlayacak "Fransa'da Türk Sezonu"nun açılışına da bir anlamda start verildi.



Türk gecesinde, Nezih Ünen'in çektiği ve müziğine yaptığı, Antalya film festivalinden ödül alan "Anadolu'nun Kayıp Şarkıları" isimli belgesel film gösterildi.



Cannes kenti plajındaki "Majestic" kulübünde düzenlenen gecede konuklar, Türk müziği eşliğinde geç saatlere kadar dans etti.

