Cannes'da jüriye Coen kardeşler başkanlık yapacak

Bu yıl 68'incisi düzenlenecek Cannes Film Festivali'nde, jüriye, 'Fargo', 'Barton Fink' ve 'Raising Arizano' gibi filmlerin yönetmenliğini yapan Joel ve Ethan Coen kardeşlerin başkanlık edeceği duyuruldu.

Coen kardeşler, 1991'de 'Barton Fink' ile Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanmış, 2013'te de 'Inside Llewyn Davis' filmiyle Büyük Ödülü'e (Grand Prix) layık görülmüştü.

Coen kardeşlerin kariyerinde dönüm noktası özelliği taşıyan 'Fargo' ise 'en iyi kadın oyuncu' ve 'en iyi orijinal senaryo' dallarında Oscar ödülü almıştı.

Cannes Film Festivali, bu yıl 13-24 Mayıs tarihlerinde yapılacak.