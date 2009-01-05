Cannes’da jüri başkanı Isabella Huppert

Cannes Film Festivali jürisine bu yıl, ünlü Fransız film yıldızı Isabella Huppert başkanlık edecek. Cannes Film Festivali'ne, 25 kez çeşitli görevler üstlenerek katılan Huppert, 2 kez de en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu.

Cannes Film Festivali jürisine bu yıl, ünlü Fransız film yıldızı Isabella Huppert başkanlık edecek. Cannes Film Festivali'ne, sinema oyunculuğundan, jüriye üyeliği ve törenler baş yöneticiliğine kadar 25 kez çeşitli görevler üstlenerek katılan Huppert, 2 kez de en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu.

En son 2001 yılında Avusturyalı yönetmen Michael Haneke'nin yönettiği ‘Piyanist’ adlı filmle Cannes Film Festivali’nde en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Huppert, jüri başkanlığına getirilmesi dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, “Cannes, dünyadaki tüm yeni fikirlere açık bir kapı. Burada imtiyazlı bir izleyici olma düşüncesi beni çok heyecanlandırıyor” dedi.

Peş peşe ikinci kez bir sinema sanatçısının jüri başkanlığına getirildiği Cannes Film Festivali’nde, 2008 yılında bu görevi ünlü film yıldızı ve yönetmen Sean Penn üstlenmişti.

Bu yıl 62’ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali, 13-24 Mayıs tarihlerinde sinemaseverlerle buluşacak.