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Dünya

Cannes'da haşema yasaklandı

"Fransız yasalarında havuza nasıl girileceğine dair herhangi bir kural yok"

12 Ağustos 2016 14:41

Fransa'nın güneyindeki Cannes kentinde belediye plaj ve havuzlarda haşema giyilmesini yasakladı. Cannes'da yayınlanan bildiride; ülkedeki dini ibadet yerlerinin terör saldırılarının hedefi olması nedeniyle, plajlar ve havuzlarda dini sembol taşıyan kıyafetlerin giyilmesinin yasak olduğu belirtildi.

Geçen hafta Marsilya'da özel bir yüzme havuzunu bir günlüğüne kiralayan bir kadın derneğinin, tesiste erkek öğretmenlerin de bulunacağını belirterek, bikini ile gelinmemesi konusunda üyelerine uyarıda bulunması ülkede ana gündem maddelerinden biri haline gelmişti.

NTV'de yer alan habere göre, eylül ayında düzenlenmesi planlanan etkinlik, özel havuzun yönetimi ve Pennes-Mirabeau Belediyesi tarafından güvenlik gerekçesiyle iptal edilmişti.

 

Yasak, eleştirilere neden oldu

 

Etkinliği düzenleyen 'Smile 13' isimli dernek yöneticileri, günlerdir tehditler aldıklarını, dernek yöneticileri ve üyelerine yönelik sözlü ve fiziki saldırılarla karşı karşıya kaldıklarını açıklayarak, bir dernek yöneticisinin adına postalanan zarftan kurşun ve ırkçı tehditler çıktığını açıklamıştı.

Fransa İslamofobi ile Mücadele Derneği (CCİF) konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kiralanan havuzun özel mülkiyet olduğunu, uygulamada kanun ve kurallara herhangi bir aykırılığın olmadığı, Fransız yasalarında havuza nasıl girileceğine dair herhangi bir kuralın da bulunmadığı vurgulayarak tartışmaları ve yasağı eleştirdi.

Marsilya’nın kuzey mahallesinde faaliyette bulunan Smile 13 isimli kadın derneği, geçen hafta sosyal medyada paylaştığı ilanda, 10 Eylül'de üyeleri için havuz günü düzenlendiğini ve tüm gün kiralanan havuzun sadece dernek üyelerine açık olacağını duyurmuştu. Derneğin ilanında, "Tesiste erkek yüzme öğretmenleri de olacak. Bu durumu bildirerek bikini ile gelinmemesini tavsiye ediyoruz" şeklindeki uyarısına, aşırı sağ dernek ve kuruluşlar tepki göstermişti.

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