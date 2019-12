Cannes'da festival heyecanı başladı

T24 - T24 -

Yıldız yağmuru

Uluslararası Cannes Film Festivali, 63'üncü kez bu akşam başrolünü Russel Crow'un canlandırdığı "Robin Hood" filmiyle başlıyor. 2001'de en iyi erkek ve en iyi film de dâhil beş dalda Oscar kazanan ve dünya çapında yaklaşık 500 milyon dolar gelir getiren "Gladyatör" filminin başrol oyuncusu Crow bu filmde de ünlü yönetmen Ridley Scott'la birlikte çalıştı.“American Gangster”, “Body of Lies/ Yalanlar Üstüne” ve “A Good Year / İyi Bir Yıl” gibi filmleriyle dikkat çeken yönetmen Ridley Scott'un bu akşamki açılışa geçirdiği bir diz ameliyatı yüzünden katılıp katılmayacağı henüz belli değil.Ancak kırmızı halının bu akşamki konukları arasında Russell Crow'un filmdeki rol arkadaşı Cate Blanchett'in yanı sıra 63'üncü festival jürisinin üyeleri de yer alıyor.Bu yılki jürinin başkanlığını “Alice Harikalar Diyarında” filminin 51 yaşındaki yönetmeni Tim Burton üstleniyor. Jürideki diğer ünlü simalardan İngiliz oyuncular Kate Beckinsale ve “Che” filmiyle beğeni toplayan Porto Ricolu oyuncu Benico Del Toro da bu akşamki açılışta hazır bulunacak.1946 yılında Venedik Festivali'ne alternatif olarak düzenlenen Cannes Film Festivali'nin 63'üncüsü de daha önceki yıllarda olduğu gibi dünyaca ünlü yıldızları ağırlayacak.12 gün sürecek sinema şölenine Oliver Stone, Michael Douglas, Alain Delon, Claudia Cardinale, Woody Allen, Naomi Watts, Sharon Stone, Lambert Wilson ve efsanevi rock star Mick Jager gibi sinema, televizyon, müzik ve gösteri dünyasından isimler katılacak.Altın Palmiye için yarışacak filmler:-Another Year / Yön. Mike LEIGH-Biutiful / Yön. Alejandro GONZÁLEZ IÑÁRRITU-Certified Copy / Abbas KIAROSTAMI-Of Gods and Men / Yön. Xavier BEAUVOIS-Fair Game / Yön. Doug LIMAN-Outside of the Law / Yön. Rachid BOUCHAREB-Our Life / Yön. Daniele LUCHETTI-The Princess of Montpensier / Yön. Bertrand TAVERNIER-Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives / Yön. Apichatpong WEERASETHAKUL-Outrage / Yön. Takeshi KITANO-Poetry /Yön. LEE Chang-dong-Chongqing Blues / Yön. WANG Xiaoshuai-My Joy / Yön. Sergei LOZNITSA-Tender Son - The Frankenstein Project / Yön. Kornél MUNDRUCZÓ-The Housemaid / Yön. IM Sangsoo-On Tour / Yön. Mathieu AMALRIC-A Screaming Man / Yön. Mahamat-Saleh HAROUN-The Exodus - Burnt by the sun 2 / Yön. Nikita MIKHALKOV-Route Irish/ Yön. Ken Loach