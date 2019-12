-CANNES'A YILDIZ YAĞMURU CANNES - 10.05.2011 (A.A) - 64. Cannes Sinema Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın birbirinden ünlü sinema yıldızlarının geçidine sahne olacak. Amerikalı yönetmen Woody Allen'ın, "Midnight in Paris" isimli filminin yarışma dışı gösterimiyle yarın akşam açılacak olan ve 22 Mayıs'ta sona erecek festival sırasında dünya sinemasının kalbi adeta Cannes'da atacak. Festival, dünya sinemasının birbirinden ünlü sinema yıldızlarını ağırlayacak. Brad Pitt, Angelina Jolie, Penelope Cruz, Johnny Depp, Sean Penn, Woody Allen, Faye Dunaway, jüri başkanı Robert de Niro, 60 metre uzunluğundaki ''kırmızı halıya'' çıkacak dünyaca ünlü sinema yıldızları arasında yer alıyor. Festivalde, 17 Mayıs günü ünlü Fransız oyuncu Jean-Paul Belmondo için ''özel bir gece'' düzenlenirken, Altın Palmiye'nin onur ödülü bu yıl, İtalyan Bernardo Bertolucci'ye verilecek. -CEYLAN, ALTIN PALMİYE İÇİN YARIŞIYOR- Festival sırasında, 20'si büyük ödül Altın Palmiye olmak üzere 86 uzun metrajlı film, gösterilecek. Festivalin, ''Quinzaine des réalisateurs'' bölümünde 25, ''la Semaine de la Critique'' bölümündü 7 filim yarışırken, yine 34 filim yarışma dışı gösterilecek. Ünlü yönetmenler Terrence Malick'in "Tree of Life" ve Pedro Almodovar'ın "The Skin I Live In" ve Lars Von Trier'in "Melankoli" ile Belçikalı Dardenne kardeşlerin "Set Me Free" filmi de Altın Palmiye adayları arasında. Altın Palmiye için yarışacak filmler arasında yer alan Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi ''Bir Zamanlar Anadolu'da''nın galası, 21 Mayıs Cumartesi günü, Cannes'da yapılacak. Festival sırasında, kurulacak sinema pazarında 4.240 filim görücüye çıkacak. 15 bin metrekare genişliğindeki bir alana kurulacak sinema pazarına, 101 ülkeden 601 firma ve yaklaşık 10 bin kişi katılacak. Pazarda, yeni çekilmiş veya çekilmekte olan filmler alıcılara tanıtılacak.. Sinema pazarındaki 34 salonda, bu pazara çıkan filmler içinden yaklaşık 900'ü, dünyanın çeşitli bölgelerinden gelmiş alıcılar için gösterilecek. Festivalin güvenliğini, festival sarayının çeşitli yerlerine yerleştirilen güvenlik kamaralarıyla birlikte, 700 polis sağlayacak. -FESTİVAL BÜTÇESİ 20 MİLYON AVRO- Festivalin bu yılki bütçesi 20 milyon avro. Bunun yarısını Kültür Bakanlığı, diğer yarısını Cannes'daki yerel yönetim karşılayacak. Festival sırasında, Cannes'daki işyerlerinin toplam cirosunun 200 milyon avroyu aşması bekleniyor. Dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen sinema dünyasının temsilcileri, amatör sinema meraklıları ve turistlerle birlikte, 12 gün boyunca otellere şimdiden 84 bin kişi gecelik rezervasyon yaptırmış durumda. Cannes'ın normalde 40 bin olan nüfusu, festivalle birlikte 200 bini geçecek.