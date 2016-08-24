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BBC Türkçe

Cannes sahilinde 'tesettür cezası'

Haşema ile denize girilmesini yasaklayan Fransa\'nın Cannes şehrinde bir kadın sahilde tesettür giydiği için para cezası aldığını ve ırkçı tacize maruz kaldığını söyledi. Fransa Yüksek Mahkemesi Perşembe günü haşema yasağını görüşecek.

24 Ağustos 2016 06:43

Haşema ile denize girilmesini yasaklayan Fransa'nın Cannes şehrinde bir kadın sahilde tesettür giydiği için para cezası aldığını ve ırkçı tacize maruz kaldığını söyledi.

Siam adlı kadın, çocuklarıyla birlikte sahilde dolaşırken yanlarına gelen üç polisin, kıyafetinin sahile uygun olmadığını söylediğini belirtti.

Siam olay sırasında üzerinde haşema değil sadece tesettür olduğunu ve denize girme amacı bulunmadığını söyledi.

Siam Fransız basınına yaptığı açıklamada, deniz kenarında yürürken yanına gelen polislerin kendisine yasaktan haberi olup olmadığını sorduklarını belirtti.

Habere göre polisler Siam'a kıyafetinin sahil için "uygun olmadığını" ve baş örtüsünü saç bandı gibi bağlarsa deniz kenarında kalabileceğini söyledi.

Polislere itiraz etmesinin ardından Siam'a 11 euro ceza kesildi.

34 yaşındaki anne, olay sırasında çevresinde toplanan kalabalığın da "Evine git" diyerek kendisine bağırdığını ifade etti. Olay yerinde bulunan bir gazeteci de kalabalığın tepkisini doğruladı.

Cannes Belediyesi ay başında sahillerde tesettür mayo giyilmesini, "toplumsal huzursuzluğa neden olabileceği" gerekçesiyle yasaklamıştı.

Cannes Belediye Başkanı David Lisnard kararını "Haşema üniforma gibi. İslamcı aşırılığın sembolü" diye açıklamştı.

Cannes'ı Nice yakınlarındaki Villeneuve-Loubet ile Korsika'daki Sisco izledi.

Şu an ülkede yaklaşık 15 tatil beldesinde tesettür mayo ile sahilde bulunmak yasak.

Fransa'dan sonra Belçika'da da, havuz ve plajlarda "burkini" adı verilen ve vücudu tamamen kapatan tesettürlü mayo ya da haşemanın, ülke genelindeki tüm havuz ve plajlarda yasaklanması önerisi tartışılıyor.

Belçika'da tesettürlü mayo yasağı tartışması

Yasak Fransa'daki insan hakları örgütleri ve İslamofobi ile Mücadele Derneği'nin (CCIF) tepkisini çekti.

Fransız AFP ajansı, İnsan Hakları Ligi'nin (LDH), Nice mahkemesinin yasağı destekleyen kararını temyize götürdüğünü yazdı.

Nice'teki yerel mahkeme, Villeneuve-Loubet kasabasındaki yasağın "kamu düzeni açısından gerekli ve önemli" olduğu hükmünde bulunmuştu.

Fransa Yüksek Mahkemesi, LDH'nin temyiz başvurusunu Perşembe günü görüşecek. Mahkemenin vereceği karar emsal açısından ülkenin diğer yerlerindeki haşema yasağı açısından da önemli olacak.

Haşema yasağı tartışmaları Fransa'nın ulusal değerlerini sınıyor
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