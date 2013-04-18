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Kültür-Sanat

Cannes Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu

Steven Spielberg'in jüri başkanlığını yaptığı Cannes film festivali 15-22 mayıs tarihinde yapılacak

18 Nisan 2013 17:31

Bu yıl 66. sı düzenlenecek olan Cannes Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu. Leonardo DiCaprio'nun baş rol oynadığı Baz Luhrmann imzalı The Great Gatsby ile açılışı yapılacak olan festivalin Jüri Başkanı Amerikalı yönetmen Steven Spielberg.

Festivalde yarışacak filmler şöyle;

Only God Forgives, Nicolas Winding Refn
Borgam, Alex Van Warmerdam
La Grande Bellezza, Paolo Sorrentino
Behind the Candelabra, Steven Soderbergh
The Immigrant, James Gray
Le Passe, Asghar Farhadi
La Venua a la Fourrure, Roman Polanski
Nebraska, Alexander Payne
Jeune & Jolie, François Ozon
Wara No Tate, Takashi Miike
La Vie D’Adele, Abdellatif Kechiche
Soshite Chichi Ni Naru, Kore-eda Hirokazu
Tian Zhu Ding, Jia Zhangke
Grisgris, Mahamat-Saleh Haroun
Heli, Amat Escalante
Jimmy P., Arnaud Desplechin
Michael Kohlhaas, Arnaud Despallieres
Inside Llewyn Davis, Coen Brothers
Un Chateau en Italie, Valeria Bruni-Tedeschi

Semih Kaplanoğlu, Jane Campion’un başkanlık ettiği Cinefondation jürisinde yer alacak. Cannes Film Festivali, 15-26 Mayıs'ta yapılacak.

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