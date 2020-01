Bu yıl 66. sı düzenlenecek olan Cannes Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu. Leonardo DiCaprio'nun baş rol oynadığı Baz Luhrmann imzalı The Great Gatsby ile açılışı yapılacak olan festivalin Jüri Başkanı Amerikalı yönetmen Steven Spielberg.

Festivalde yarışacak filmler şöyle;

Only God Forgives, Nicolas Winding Refn

Borgam, Alex Van Warmerdam

La Grande Bellezza, Paolo Sorrentino

Behind the Candelabra, Steven Soderbergh

The Immigrant, James Gray

Le Passe, Asghar Farhadi

La Venua a la Fourrure, Roman Polanski

Nebraska, Alexander Payne

Jeune & Jolie, François Ozon

Wara No Tate, Takashi Miike

La Vie D’Adele, Abdellatif Kechiche

Soshite Chichi Ni Naru, Kore-eda Hirokazu

Tian Zhu Ding, Jia Zhangke

Grisgris, Mahamat-Saleh Haroun

Heli, Amat Escalante

Jimmy P., Arnaud Desplechin

Michael Kohlhaas, Arnaud Despallieres

Inside Llewyn Davis, Coen Brothers

Un Chateau en Italie, Valeria Bruni-Tedeschi

Semih Kaplanoğlu, Jane Campion’un başkanlık ettiği Cinefondation jürisinde yer alacak. Cannes Film Festivali, 15-26 Mayıs'ta yapılacak.