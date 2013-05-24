Cannes Film Festivali'nde Istanbul Film Festivali Kokteyli

66. Cannes Film Festivali kapsamında, İstanbul Film Festivali kokteyli düzenlendi. Efes’in ev sahipliğinde, 21 Mayıs Salı akşamı Cannes Plage des Palmes’de düzenlenen davette Türkiye sineması için uluslararası ortak yapımlar için adım atıldı.

Düzenlenen davetle ilgili yayımlanan basın bildirisi şöyle:

Efes bu yıl İstanbul Film Festivali’ne verdiği desteğin yanı sıra festivalin endüstri bölümü Köprüde Buluşmalar’ın sponsorluğunu da üstlendi. Bir kuşak sinemacının yetişmesine katkıda bulunan İstanbul Film Festivali, Türkiye’de sinemacıların kazandığı başarılarla etkinliğini artırıyor ve Köprüde Buluşmalar’da sinemacıların uluslararası ortak yapımlar için ilk adımlarını atmalarını sağlıyor.

Uluslararası film endüstrisi ve Türkiye’deki sinemacılar arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla düzenlenen davette, İstanbul Film Festivali Direktörü Azize Tan, Efes Tüketici Etkileşimi Grup Müdürü Emre Topsakaloğlu, İKSV Genel Müdür Yardımcısı Ömür Bozkurt, Efes Marka Halkla İlişkiler ve İletişim Planlama Müdürü Nihan Erçetin, Efes Sponsorluk ve Sosyal Markalar Pazarlama Müdürü Selin Takçı ve Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Gülin Üstün konukları ağırladı. Türkiye ve dünya sinemasının önde gelen isimlerinin katıldığı gecede Cannes Film Festivali Kısa Film ve Cinefondation jürisinde yer alan yönetmen Semih Kaplanoğlu, yeni film projesiyle Cannes Cinefondation l’Atelier programına seçilen yönetmen Özcan Alper, geçtiğimiz yıl Cannes Film Festivali’nde Sessiz adlı kısa filmiyle Altın Palmiye’yi kazanan Rezan Yeşilbaş, oyuncu Belçim Bilgin Erdoğan, İstanbul Film Festivali'nde Hayatboyu filmiyle Ulusal Yarışma'da En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazanan Aslı Özge ile filmin yapımcılarından Nadir Öperli, bu yıl İstanbul Film Festivali Ulusal yarışmada Saroyan Ülkesi filmiyle yarışan Lusin Dink, bu yıl Köprüde Buluşmalar’da Efes Ödülü’nü alan Kusursuzlar projesinin yapımcısı Emine Yıldırım, İstanbul Film Festivali Danışma Kurulu Onur Üyesi Atilla Dorsay, festivalin danışma kurulu üyelerinden Esin Küçüktepepınar, Türkiye Marsilya Başkonsolosu Deniz Erdoğan Barım, Türkiye'nin Fransa Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Gökhan Çete ve Cannes Türkiye pavyonunu düzenleyen Ankara Sinema Derneği Başkanı Ahmet Boyacıoğlu da kokteylin konukları arasındaydı.

Ayrıca bu yıl İstanbul Film Festivali Altın Lale jürisinde yer alan İranlı oyuncu Simin Fatemah Motamed Arya ve Screen dergisi editörü Mark Adams, festival kapsamında İnsan Hakları yarışmasında yarışan Dünya Bizim Değil filminin yönetmeni Mahdi Fleifel, yine festivalde gösterilen Son filminin yönetmeni Amir Manor da kokteyle katıldı. Ayrıca başta sektörün önemli dergileri Screen, Variety ve Cahier du Cinema’nın temsilcileri olmak üzere çok sayıda yabancı gazeteci ve Venedik, Sundance, Toronto, Locarno, Rotterdam, Saraybosna, Göteborg, Stockholm, Selanik, Guadalajara, Doha, Dubai, Varşova, Hollanda gibi film festivallerinin yöneticileri de katılanlar arasındaydı.

Konuklar arasında ayrıca, Cannes Film Festivali Marketi’nin başkanı Jérôme Paillard ve Berlin Film Festivali Marketi yöneticisi Beki Probst, İstanbul Film Festivali'nde FACE İnsan Hakları yarışması ve Köprüde Buluşmalar'da jüri üyeliği yapan Eurimages genel sekreteri Roberto Olla, Hindistan Ulusal Film Merkezi Başkanı Marten Rabarts, Holland Film yönetici direktörü Claudia Landsberger, Avusturya Film Komisyonu yöneticisi Martin Schweighofer, İsrail Film Fonu direktörü Katriel Schory da yer aldı.

Türkiye ve dünya sinemasının temsilcileri arasında yeni ve olumlu ilişkilerin başlamasına vesile olan kokteylde İstanbul Film Festivali ve Efes ev sahipliğinde 400'e yakın misafir ağırlandı.

33. İstanbul Film Festivali 5-20 Nisan 2014 tarihlerinde yapılacak.