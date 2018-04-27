T24 LogoT24 Logo
Dünya

Cannes Film Festivali'nde cinsel tacizlere karşı yardım hattı açılacak

"Cinsel tacizlerle mücadele etmek için Cannes Film Festivali ile ortaklık oluşturduk"

27 Nisan 2018 15:46

ABD'li ünlü yapımcı Harvey Weinstein'ın geçmiş yıllarda Cannes Film Festivali'nde 4 aktrise cinsel saldırıda bulunduğuna yönelik suçlamalar nedeniyle bu sene festival için cinsel tacizlere karşı acil yardım hattı oluştutulacak.

Sputnik'te yer alan haberde Fransa Eşitlik Bakanı Marlene Schiappa gelecek ay yapılacak Cannes Film Festivali'ne gelecek olan sektörün önde gelenlerinin davranışlarına dikkat etmeleri için uyarılacağını belirtti.

Cinsel saldırı ya da cinsel taciz mağdurları ve görgü tanıklarının bu eylemleri gerçekleştirenleri ihbar edebileceği yardım hattının oluşturulacağını söyleyen Schiappa "Cinsel tacizlerle mücadele etmek için Cannes Film Festivali ile ortaklık oluşturduk" dedi.

Schiappa AFP'ye yaptığı açıklamada "Harvey Weinstein'ın suçlandığı tecavüz olaylarından biri Cannes'da yaşandı" ifadelerini kullandı.

Fransız bakan önlemlerin sadece aktrisleri değil film endüstrisinde çalışan tüm kadınları korumak için devereye sokulduğunu da vurguladı.

Weinstein geçmiş yıllarda festival sırasında 4 aktrise cinsel saldırı ve tacizle ile suçlanmıştı. Bunlar arasında o dönem 21 yaşında olan İtalyan aktris Asia Argento'nun bir otel odasında Weinstein'ın kendisine tecavüz ettiği suçlaması da yer alıyor.

Bu sene Cannes'da en iyi filme Altın Palmiye (Palme d'Or) ödülünü verecek jüriye Avustralyalı aktris Cate Blanchett başkanlık edecek olsa da festival, geçmiş yıllarda kadınlara karşı tutumu nedeniyle eleştirilmişti.

Bunlar arasında kırmızı halıda topuklu ayakkabı giyilmesinin zorunlu tutulması ve #MeToo (Ben de) hareketinin gündemin tepesinde olduğu dönemde sadece 3 kadın yönetmenin festivalin ana yarışmasında son listeye kalması da vardı. 

7 yıl önce Nazi olduğunu söylemesi nedeniyle festivale katılması yasaklanan Danimarkalı ünlü yönetmen Lars Von Trier üzerindeki yasağın kalkması da soru işaretleri yaratmıştı.

Cannes'da 2000 yılında en iyi kadın oyuncu ödülünü alan İzlandalı müzisyen Björk, Trier'le birlikte çalıştığı 'Dancer in the Dark (Karanlıkta Dans) filminde yönetmenin kendisini taciz edip aşağıladığını söylemişti.

Cannes Film Festivali 8-19 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

ETİKETLER

Cannesfilm festivaliihbar hattıtacizistismar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24