T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Cannes Film Festivali'nde 60 yıldır fuhuş yapılıyor!'

Fuhuş yaptırmaktan yargılanan Lübnanlı işadamı Elie Nahas festivale katılan kadınların gecelik 72 bin TL kazandığını söyledi

12 Mayıs 2013 17:50

Cannes Film Festivali’nde yapıldığı ortaya çıkan fuhuş skandalının detaylarını, fuhuş şebekesinin yargılanan üyesi Lübnanlı işadamı Elie Nahas (48) anlattı. Nahas, kente gelen Ortadoğulu işadamlarına düzenlenen yat partilerinde yüz binlerce doların harcandığını söyledi. Atatürk’ün yatı Savarona’yı da fuhuş partileri için kiraladığı ortaya çıkan Nahas, partilerin 60 yıldır yapıldığını söyledi.


Aktrisler de var


Şebekenin birlikte çalıştığı farklı uyruklara sahip 50’nin üzerinde kadının arasında yalnızca hayat kadınları değil, aynı zamanda aktrisler, modeller, güzellik kraliçeleri de yer alıyor. Özellikle Paris, Londra, Venezuela, Brezilya, Fas ve Rusya’dan gelen kadınlar bir gecede 40 bin dolar (72 bin TL) kazanabiliyor. Eskort model trafiği kentin kasabalarında da sürüyor.

 

Kelly Brook'a 1 gece için 1 milyon euro teklif edilmişti

 

Geçtiğimiz yıl festivalin açılış gününde kırmızı halıda boy gösteren 32 yaşındaki Brook, daha sonra kaldığı Majestic Barriere otelindeki fotoğraf çekimine katılmış, fotoğraf çekimini bölen bir adam ünlü yıldızın yanına yaklaşarak ayak üstü kendisiyle beraber olursa 1 milyon euro vereceğini söylemişti

Brook, ahlaksız teklifi festivalde temsil ettiği filmin yönetmeni Keith Lemon’ın kendisine şaka yaptığını düşünerek ciddiye almadı. Adamın ısrarcı tavırlarıyla teklifin gerçek olduğunu anlayınca da çok şaşırdı. İsmi Nimrod-Frederic Kamer olan Fransız işadamı bununla da yetinmeyip çek defterini çıkartarak Brook’a teklif ettiği rakamı yazdığı çeki vermeye kalktı. Fransız işadamı, çeki göstererek, “Sadece bir gece, lütfen bir gece. Param var. Buraya yazıyorum sonra sen benimle geliyorsun” dedi. Bu sırada ünlü yıldızın kolundan çekiştiren adam araya giren korumalar tarafından otelden atıldı.

ETİKETLER

cannesfestivalfuhuşlübnanlı iş adamımodelaktrisyatsavaronaelie nahas

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24