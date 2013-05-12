'Cannes Film Festivali'nde 60 yıldır fuhuş yapılıyor!'

Cannes Film Festivali’nde yapıldığı ortaya çıkan fuhuş skandalının detaylarını, fuhuş şebekesinin yargılanan üyesi Lübnanlı işadamı Elie Nahas (48) anlattı. Nahas, kente gelen Ortadoğulu işadamlarına düzenlenen yat partilerinde yüz binlerce doların harcandığını söyledi. Atatürk’ün yatı Savarona’yı da fuhuş partileri için kiraladığı ortaya çıkan Nahas, partilerin 60 yıldır yapıldığını söyledi.



Aktrisler de var



Şebekenin birlikte çalıştığı farklı uyruklara sahip 50’nin üzerinde kadının arasında yalnızca hayat kadınları değil, aynı zamanda aktrisler, modeller, güzellik kraliçeleri de yer alıyor. Özellikle Paris, Londra, Venezuela, Brezilya, Fas ve Rusya’dan gelen kadınlar bir gecede 40 bin dolar (72 bin TL) kazanabiliyor. Eskort model trafiği kentin kasabalarında da sürüyor.

Kelly Brook'a 1 gece için 1 milyon euro teklif edilmişti

Geçtiğimiz yıl festivalin açılış gününde kırmızı halıda boy gösteren 32 yaşındaki Brook, daha sonra kaldığı Majestic Barriere otelindeki fotoğraf çekimine katılmış, fotoğraf çekimini bölen bir adam ünlü yıldızın yanına yaklaşarak ayak üstü kendisiyle beraber olursa 1 milyon euro vereceğini söylemişti

Brook, ahlaksız teklifi festivalde temsil ettiği filmin yönetmeni Keith Lemon’ın kendisine şaka yaptığını düşünerek ciddiye almadı. Adamın ısrarcı tavırlarıyla teklifin gerçek olduğunu anlayınca da çok şaşırdı. İsmi Nimrod-Frederic Kamer olan Fransız işadamı bununla da yetinmeyip çek defterini çıkartarak Brook’a teklif ettiği rakamı yazdığı çeki vermeye kalktı. Fransız işadamı, çeki göstererek, “Sadece bir gece, lütfen bir gece. Param var. Buraya yazıyorum sonra sen benimle geliyorsun” dedi. Bu sırada ünlü yıldızın kolundan çekiştiren adam araya giren korumalar tarafından otelden atıldı.