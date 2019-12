-CANNES FİLM FESTİVALİ YARIN BAŞLIYOR CANNES (A.A) - 10.05.2011 - Fransa'nın Cannes kentinde bu yıl 64'üncüsü yapılacak olan dünyanın en prestijli film festivali olan "Cannes Film Festivali" yarın başlıyor. Festival, Woody Allen'in yönettiği, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eşi Carla Bruni'nin de oynadığı "Midnight in Paris" adlı filmin, yarışma dışı gösterimiyle açılacak. Filmin galasına, Sarkozy çiftinin gelip gelmeyeceği merakla bekleniyor. Festival komitesine bu konuda henüz bir bildirim yapılmazken, son anda bir sürprizin de gerçekleşmesi ihtimalinin olabileceği belirtiliyor. 22 Mayıs akşamı ödüllerin açıklanacağı festivalin büyük kategorisi olan Altın Palmiye'de (Palme d'Or) bu yıl, Türkiye'den Nuri Bilge Ceylan'ın "Bir Zamanlar Anadolu'da" filmi de yarışıyor. Altın Palmiye için toplam 20 filmin yarışacağı festivalde, diğer filmlerin orijinal isimleri ve yönetmenleri şöyle: "Drive" Nicolas Winding Refn, "Habemus Papam" Nanni Moretti, "Hanezu No Tsuki" Naomi Kawase, "Hearat Shulayim" Joseph Cedar, "Ichimei" Takashi Miike, "L'apollonide-Souvenirs de la Maison close" Bertrand Bonello, "La Piel Que Habito" Pedro Almodovar, "La Source des Femmes" Radu Mihaileanu, "Le Gamin au Velo" Jean-Pierre ve Luc Dardenne, "Le Havre", Aki Kaurismaki, "Melancholia" Lars Von Trier, "Michael" Markus Schleinzer, "Pater" Alain Cavalier, "Polisse" Maiwenn, "Sleeping Beauty" Julia Leigh, "The Artist" Michel Hazanavicius, "The Tree of Life" Terrence Malick, "This Must Be The Place" Paolo Sorrentino, "We Need to Talk About Kevin" Lynne Ramsay. Jüri başkanlığını ünlü oyuncu ve yapımcı Robert De Niro'nun yürüteceği festivalin jüri üyeliklerini de Olivier Assayas, Martina Gusman, Mahamat-Saleh Haroun, Jude Law, Nansun, Shi, Uma Thurman, Johnnie To, Linn Ullmann yapacak. -"BİR ZAMANLAR ANADOLU'DA"NIN GÖSTERİMİ 21 MAYISTA- Türkiye-Bosna Hersek yapımı olan Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği, "Bir Zamanlar Anadolu'da" filmi, festivalde jürinin seyredeceği son film olacak. "Bir Zamanlar Anadolu'da"nın başrol oyuncuları Muhammet Uzuner, Yılmaz Erdogan, Taner Birsel, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış ve Ercan Keşal. Kadın başrol oyuncusunun olmadığı filmin süresi ise 157 dakika. Kısa film dalında "Koza", Altın Palmiye dalında ise "Uzak", "iklimler" ve "Üç Maymun" filmleriyle Cannes'da yarışan Nuri Bilge Ceylan'ın bu yıl alacağı sonuç merakla bekleniyor. Ceylan, en son 2008 yılındaki Cannes Film festivali'nde "Üç Maymun" filmiyle en iyi yönetmen ödülünü almıştı.