Cannes Film Festivali sona erdi, işte kazananlar

Yönetmen Jacques Audiard, 68. Cannes Film Festivali'nde "Dheepan" filmiyle "Altın Palmiye Ödülü"nü kazandı. "Altın Palmiye"den sonra gelen büyük ödülü ise "Le fils de Saul" filmiyle Macar yönetmen Laszlo Nemes aldı.

Bu yıl 68'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

"En İyi Yönetmen Ödülü" "The Assassin" filminin yönetmeni Hou Hsiao-Hsien'a gitti.

"Jüri Ödülü"nü bu yıl Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos "Lobster" filmiyle alırken "En İyi Senaryo Ödülüne" de Michel Franco'nun "Chronic" filmi layık görüldü.

"En İyi Erkek Oyuncu Ödülü" "La Loi du Marche" filmindeki rolüyle Vincent Lindon'a verildi.

"En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü ise bu yıl iki oyuncu kazandı. Emmanuelle Bercot, "Mon Roi" filmindeki rolüyle, Rooney Mara da "Carol" filmindeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü elde etti.

"Altın Kamera Ödülü"nü "La Tierra y la Sombra" filmiyle yönetmen Cesar Augusto Acevedo kazandı.

"Kısa Metraj Ödülü"nü yönetmen Ely Dagher, "Waves '98" isimli filmiyle aldı.