Cannes Film Festivali'nden Rus gazetecilere akreditasyon yasağı

Fransa'da bu yıl 17 Mayıs'ta başlayacak Cannes Film Festivali'ne Ukrayna savaşını destekleyen Rus gazetecilerin olası akreditasyon başvurularının kabul edilmeyeceği açıklandı.

Fransa'nın güneyindeki Cannes kentinde her yıl düzenlenen uluslararası Cannes Film Festivali bu yıl 17 Mayıs'ta başlıyor.

Festival komitesinin yalnızca Ukrayna savaşını destekleyen Rus gazetecilerin festivali izlemesini engelleme kararı aldığı belirtildi. Ancak Rus gazetecilerin akreditasyon başvurularında hangi kıstasların dikkate alınacağına ilişkin detay verilmedi.

Festival komitesinden bir yetkili, The Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada, "Cannes'ın savaş karşıtı duruşuna uygun olan yalnızca birkaç Rus medya kuruluşuna onay verildi" dedi. Festivale kaç Rus gazetecinin akreditasyon başvurusu yaptığına dair sayı açıklanmadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e muhalefetiyle bilinen yönetmen Kirill Serebrennikov'un "Tchaikovsky's Wife" isimli filminin ise festivalde bu yıl yarışma kategorisinde gösterimi yapılacak.