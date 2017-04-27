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Kültür-Sanat

Cannes Film Festivali jürisi belli oldu

Cannes Film Festivali bu yıl 17-28 Mayıs’ta yapılacak

27 Nisan 2017 00:45

İspanyol yönetmen Pedro Almadovar’ın başkanlığını yapacağı 70. Cannes Film Festivali jürisinin üyeleri belli oldu.

Cannes Film Festivali Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, 67 yaşındaki İspanyol yönetmene yardımcı olacak 8 kişilik ekip şöyle:

Alman yönetmen, yapımcı ve senarist Maren Ade, Amerikalı aktris ve yapımcı Jessica Chastain, Çinli aktris ve yapımcı Fan Bingbing, Fransız aktris, senarist, yönetmen ve şarkıcı Agnes Jaoui, Güney Koreli yönetmen, senarist ve yapımcı Park Chan-wook, Amerikalı aktör, yapımcı ve müzisyen Will Smith, İtalyan yönetmen ve senarist Paolo Sorrentino ile Fransız kompozitör Gabriel Yared.

70. Cannes Film Festivali’nde ana kategoride Altın Palmiye ve diğer ödüller için yarışacak yönetmenler arasında “Solgun” isimli filmiyle Türkiye asıllı Alman yönetmen Fatih Akın da bulunuyor.

Cannes Film Festivali bu yıl 17-28 Mayıs’ta yapılacak.

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