Cannes Film Festivali başlıyor; yarışmada Fatih Akın, klasiklerde Yılmaz Güney var

Bu yıl 70'inci kez düzenlenen Cannes Film Festivali yarın (17 Mayıs 2017) yapılacak açılış töreniyle başlayacak.İspanyol yönetmen Pedro Almodovar’ın jüri başkanı olduğu ana yarışmada Fatih Akın da "In the Fade" filmiyle yer alıyor.

Akın, Cannes'da en son 10 yıl önce "Yaşamın Kıyısında" filmiyle yarışmıştı.

Festivalde Yılmaz Güney’in Altın Palmiye ödüllü filmi ‘Yol’ da, 35 mm’den yenilenmiş kopyasıyla Cannes Klasikleri bölümünde festival takipçileriyle buluşacak.

Yarışmada neler var?

Yarışmada Fransız sinemasını François Ozon’un yönettiği ‘L’amant double’, Jacques Doillon’un efsane heykel sanatçısına odaklanan filmi ‘Rodin’, Robin Campillo’nun imzasını taşıyan ‘120 Beats per Minute’le ve ‘Artist’le tanınan yönetmen Michel Hazanavicius’un Jean-Luc Godard’ın hayatından bir kesiti anlatan ‘Redoubtable’ı temsil edecek.

Bu yıl açılış filmi de Fransa’dan; Arnaud Desplechin’ın imzasını taşıyan ‘Ismael’s Ghosts’.

Yarışmada festivalin saygın ödülü Altın Palmiye’yi iki kere kazanan Avusturyalı yönetmen Michael Haneke, ‘Happy End’ adlı yeni filmiyle yarışmada yer alıyor.

‘Leviathan’la iki yıl önceki yarışmanın güçlü filmlerinden birine imza atan Rus sinemacı Andrey Zvyagintsev, yeni filmi ‘Loveless’la yarışmada bulunuyor. Sofia Coppola’nın yönettiği ‘The Beguiled’ da kızların yer aldığı bir yatılı okulda geçen bir gerilim hikâyesi anlatıyor ve Altın Palmiye yarışının popüler filmlerinden. Güney Kore’den bu yıl yarışmada iki film yer alıyor: Kariyerinde çok yaratıcı bir dönemde bulunan Hong Sang-soo’nun yönettiği ‘The Day After’ ve hem gişe hem eleştiriler açısından başarılı isim Bong Joon-ho’nun ‘Okja’sı.

‘Yol’ da gösterilecek

Bu yılki seçkide yarışmada daha önce bulunmamış genç bir yönetmen var; ‘Turist’le dikkat çeken İsveçli yönetmen Ruben Östlund. Yönetmen, yarışmadaki filmi ‘The Square’de bir müzede yer alan bir enstalasyonun etrafında dönen bir hikâyeye odaklanıyor. Yarışmadaki genç ustalardan bir diğeri ise ‘White God’la dikkat çeken Macar sinemacı Kornél Mundruczó. Yönetmenin yeni filmi ‘Jupiter’s Moon’ da yarışmanın merakla beklenen filmlerinden biri.

Bu yıl festivalde ayrıca Yılmaz Güney’in Altın Palmiye ödüllü filmi ‘Yol’, 35 mm’den yenilenmiş kopyasıyla Cannes Klasikleri bölümünde festival takipçileriyle buluşacak.