Cannes Film Festivali başlıyor

Festivalde bu yıl 20 film "Altın Palmiye" için yarışacak.

Festival, 24 Mayısta, Jan Kouhehe'nin yine yarışma dışı gösterilecek "Coco Chanel et Igor Stravinsky" filmiyle sona erecek.Jüri başkanlığını Fransız oyuncu Isaballe Huppert'in yapacağı festivalin bu yılki jüri üyeleri arasında yönetmen Nuri Bilge Ceylan, İngiliz yazar Hanif Kureishi, oyuncu Shu Qi, Amerikalı yönetmen James Gray ve Koreli yönetmen Lee Chang-dong yer alıyor.Cannes Film Festivalinde "Altın Palmiye" ödülünü geçen yıl Fransız Laurent Cantet'in yönetmenliğini yaptığı "Entre les murs" filmi kazanmıştı.Bu yıl ödül için yarışacak yönetmen ve filmleri şunlar:Alain Resnais "Les herbes folles",Jacques Audiard "Un Prophète",Xavier Giannoli "A l'origine",Gaspar Noe "Soudain le vide",Quentin Tarantino "Inglorious basterds",Ken Loach "Looking for Eric",Lars von Trier "Antichrist",Michael Haneke "Le ruban blanc",Pedro Almodovar "Les Etreintes brisées",Isabel Coixet "Map of the sounds of Tokyo",Marco Bellocchio "Vincere",Jane Campion "Bright Star",Andrea Arnold "Fish tank",Johnnie To "Vengeance",Lou Ye "Spring Fever",Philippin Brillante Mendoza ''Kinatay'',Park Chan-wook ''Bak-Jwi'',Ang Lee,"Taking Woodstock'',Tsai Ming-Liang ''Visage'',Elia Suleiman "The time that remains".