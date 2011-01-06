Cannes Festivali'nin yeni başkanı De Niro

T24- Amerikalı oyuncu ve yönetmen Robert de Niro, 11-22 Mayıs 2011'de yapılacak 64. Cannes Film Festivalinin jüri başkanlığını yapacak.

Festival organizasyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, De Niro, ''80'li yıllarda 2 kez jüri başkanlığı yapmış biri olarak, bunun dosta düşmana karşı kolay bir görev olmayacağını biliyorum ama Cannes Festivalinin bana emanet ettiği bu rolden dolayı onur duydum, mutlu oldum'' ifadesini kullandı.

Robert De Niro, Martin Scorsese'nin "Taksi Şoförü" filminde ilk görüldüğünden itibaren Cannes Film Festivali tarihine adını yazdırmış bir oyuncu. De Niro, bu filmle 1976'da Altın Palmiye almıştı.