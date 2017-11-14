Cannavaro: "Umarım Buffon'un gözyaşları futbolumuz için dökülen en son şey olmuştur"

De Rossi: \"Soyunma odasında cenaze atmosferi vardı ancak kimse ölmedi\"

Chiellini: \"Biz de evde bazı oyunlar oynayacağız\"

Corriere Della Sports: \"3\'üncü kez Dünya Kupası\'nda yokuz\"

OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

Avrupa ve Dünya futbolunun önemli ülkeleri arasında yer alan ve daha önce 4 kez Dünya Şampiyonu olan İtalya, 59 sene sonra bir ilk yaşadı ve Dünya Kupası finallerine katılamadı.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu\'nu İspanya\'nın ardından ikinci sırada bitirerek Play-off\'ta İsveç ile eşleşen İtalya, rakibine 0-0 ve 1-0\'lık skorlarla elenerek Dünya Kupası biletini alamadı. Gök Mavilerin finallere gidememesi Çizme\'de büyük bir yankı buldu.

CORRİERE DELLA SPORTS: \"3\'ÜNCÜ KEZ DÜNYA KUPASI\'NDA YOKUZ\"

İtalya\'nın önde gelen gazetelerinden Corriere Della Sports, finallere gidemeyen Milli takım için, Maviler 1-0\'lık skoru geri alamadı ve 1930 ve 1958\'den sonra 3\'üncü kez Dünya Kupası\'nda yer alamayacak. Federasyon harekete geçecektir. Böyle büyük bir olayın sorumluluğu gözyaşları soğuduğunda değerlendirmelidir dedi.

CANNAVARO: \"UMARIM BUFFON\'UN GÖZYAŞLARI FUTBOLUMUZ İÇİN DÖKÜLEN EN SON ŞEY OLMUŞTUR\"

İtalya futbolunun en önemli isimlerden biri olan Fabio Cannavaro\'da, futbolu yönetenleri eleştiren açıklamalar yaparak, \"İtalyan futbolunu kontrol eden mumyalara elveda. Yolumuzdan çekilin. Şu anda dibe vurduk ve nihayet futbolumuzu yeniden düzenleyebiliriz\" dedi.

6 Dünya Kupası\'nda yer alabilecek tek oyuncu olma ihtimalini kaybeden Buffon içinde açıklamalarda bulunan Cannavaro, \"Umarım gözyaşları futbolumuz için dökülen en son şey olmuştur\" yorumunda bulundu.

DE ROSSİ: \"SOYUNMA ODASINDA CENAZE ATMOSFERİ VARDI ANCAK KİMSE ÖLMEDİ\"

İtalya\'nın en iyi kalecisi olarak gösterilen ve daha önce Dünya Kupası sonrası Milli takımı bırakacağını açıklayan Buffon karşılaşma sonrasında sahayı gözyaşları içerisinde terk ederken, takımın tecrübeli isimleri De Rossi ve Chiellini de Milli takım kariyerlerini sonlandırdığını açıkladı.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan De Rossi, \"Futbolumuzun karanlık bir anı, Şimdi genç kuşaklarla yeniden başlayabiliriz. Soyunma odasında cenaze atmosferi vardı ancak kimse ölmedi\" dedi.

CHİELLİNİ: \"BİZ DE EVDE BAZI OYUNLAR OYNAYACAĞIZ\"

Elendikleri karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Chiellini, \"Sahada sahip olduğumuz her şeyi verdik ancak yetmedi. Bunu yaptığımızdan daha fazla hak ettiler. 90\'lı yıllarda doğan birçok oyuncu var. Biz de evde bazı oyunlar oynayacağız\" dedi ve Milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

