Canlı yayında yaşanan zor anlar!

İzdivaç programını sunan Zuhal Topal, ilk gün canlı yayında yaşadığı zor anlardan sonra bir yenisini daha yaşadı....

Star TV'deki İzdivaç programını bu sezon Esra Erol'un yerine sunmaya başlayan oyuncu Zuhal Topal, ilk günki canlı yayında konuğunun söylediği sözler nedeniyle zor anlar yaşamıştı.

Tam bir hafta sonra bugün yine bir konuğun ağzından çıkan sözler karşısında şaşıran Zuhal Topal, durumu toparlamaya çalışsa da canlı yayın kazasını bir kez daha yaşamış oldu.

Programa eş bulmak için katılan Güner Hanım'ın taliplilerinden evlerinin tapularının yarısını istemesi üzerine kendisine talip olan Salih Bey, ağzından bir söz kaçırdı.Böyle bir şartı kabul edemeyeceğini ifade eden Salih Bey'in, "Evin yarısını bana yapacaksın dedi... Şimdi yarısını buna yaparsam, öbür gün bana, vuracak tekmeyi g.t.me!" şeklindeki sözleri üzerine gözleri kocaman olan Zuhal Topal, "Tövbe estağfurullah" diyerek Salih Bey'e 'sus işareti yaptı ve "Özür diliyoruz" dedi.

Ancak Salih Bey hızını alamadı ve Zuhal Topal'ın müdahalesine rağmen durmayarak aynı cümleyi bir kez daha tekrar etti ve "Vuracak tekmeyi g.t.me" dedi. Zuhal Topal ise "Özür diliyoruz. Öyle şeyler söylemiyoruz. Ağızdan kaçtı, özür diliyoruz" diyerek durumu toparlamaya çalıştı.