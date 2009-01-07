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Canlı yayında tokat

'Arım Balım Peteğim' programının canlı yayınında Sina isimli bayan psikolog Alanur Özalp’a tokat attı.

07 Ocak 2009 02:00

'Arım Balım Peteğim' programının canlı yayınında tatsız bir olay yaşandı.

Eliyle şifa dağıttığını iddia eden Sina isimli bayan “Böyle şeylere kesinlikle inanmıyorum. Bunlar şarlatanlık” diyen ünlü psikolog Alanur Özalp’a canlı yayında tokat attı.

Özalp, karşılaştığı bu üzücü olay karşısında sakinliğini korurken “Ben onu bir hasta olarak gördüm. Bu yüzden tepki göstermedim.” dedi. Programın sunucusu Petek Dinçöz de canlı yayında yaşanan bu durumdan dolayı son derece üzgün olduğunu belirtirken “Alanur Hanım çok sakin ve tam bir doktor gibi davrandı.Çok asil bir duruş sergiledi ve büyük sabır gösterdi” diye konuştu!.. Programda tokat atan Sina isimli bayan yuhalanırken, Alanur Özalp ise ayakta alkışlandı.

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