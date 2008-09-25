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Canlı yayında sperm tartışması

Leyla Bilginel'in, canlı yayında oğlu için 'gayrimeşru' diyen Prof. Dr. Beyaz'a tepkisi sert oldu

25 Eylül 2008 03:00

Show TV'de Alişan ve Çağla Şıkel'in sundukları 'Herşey Dahil' programına konuk olan Leyla Bilginel, daha önce başka bir programda oğlu Kayra ile ilgili olarak Zekeriya Beyaz'ın yaptığı 'gayrimeşru' yorumuna sert tepki verdi.

Bilginel, canlı yayına telefonla katılan Prof. Dr. Zekeriya Beyaz'a "Siz o programda, 'Bu kadının yaptığı hatalıdır, yanlıştır, günahı sevabı kendisinedir. Ben bu VTR üzerine yorum yapmıyorum. Evlenin, aileler önemlidir. Sperm bankasından çocuk yapmak da caiz değildir' der ve bu konuyu kapatabilirdiniz. 'Gayrimeşru' diyerek orada kendinizi yırtınmanızın anlamı nedir?" diyerek bağırmaya başladı.

Beyaz ise "Ben, kanuni, hukuki ve dini hükmü söylemek zorundayım. Kaç gündür beni zorluyorlar, illa gel söyle diyorlar. Gündeme getiren ben değilim. Açıklamak zorunda değilim ama zorunda bırakıldım. Hususi olarak katılmıyorum, bu hanımı üzmeyelim dedim" diyerek programın yapımcılarını Bilginel ile ilgili VTR'yi yayınlayarak kendisini yorum yapmak zorunda bırakmakla suçladı.

Uzun bir süre devam eden tartışmada Bilginel, "Ben oğluma hiç kimseye laf söyletmem. Hiç kimsenin buna hakkı yok. O çocuk benim dünyam, benim hayatımdır. Ben o çocuğun annesiyim de babasıyım da. O çocuk benim hayatımı kurtardı diyorum. Ben aklımı yitirmiştim, hafızamı yitirmiştim. Ben yeniden hayata sarıldım. O çocuğa ihtiyacım vardı benim" diyerek ağlamaya başladı.

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