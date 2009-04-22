Canlı yayında skandal

Mehmet Ali Erbil, canlı yayında don indirme olayından sonra ikinci bir skandala daha imza attı Canlı yayında şok! - VİDEO
Geçtiğimiz günlerde Çarkıfelek'te yaşanan bir olay yoruma gerek bırakmadı. Çarkıfelek tabelada s.k çıktı
Yarışmacıya soru soruldu. Bir meslek.. Cevap Psikolog.. Yarışmacı harfleri söyledi. Butonlar açıldı. Ortaya çıkan görüntü karşısında M. Ali Erbil bile gıkını çıkaramadı.
Don indirme olayı
Daha önce Çarkıfelek'te orta çıkan görüntüler herkesi şok etmişti. Şovmen Erbil Atv`de canlı yayınlanan programda, set işçilerinin pantolonlarını indirince, içinde çamaşır olmayan Kızılcahamamlı Hilmi adlı kişi, 70 milyonun önünde çırılçıplak kaldı. 12 program durdurma cezası almıştı
Programla ilgili başlatılan soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, 6 ay ile 1 yıl arasında hapis cezası istenmişti. 'Pantolon indirme' olayından sonra Türkiye tarihinde ilk kez olmak üzere programın yayımlandığı kanala 12 program durdurma cezası verilmişti.