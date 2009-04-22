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Canlı yayında skandal

Mehmet Ali Erbil, canlı yayında don indirme olayından sonra ikinci bir skandala daha imza attı

22 Nisan 2009 03:00

Mehmet Ali Erbil, canlı yayında don indirme olayından sonra ikinci bir skandala daha imza attı

Canlı yayında şok!  - VİDEO

Geçtiğimiz günlerde Çarkıfelek'te yaşanan bir olay yoruma gerek bırakmadı.

Çarkıfelek tabelada s.k çıktı

Yarışmacıya soru soruldu. Bir meslek.. Cevap Psikolog.. Yarışmacı harfleri söyledi. Butonlar açıldı. Ortaya çıkan görüntü karşısında M. Ali Erbil bile gıkını çıkaramadı.




Don indirme olayı

Daha önce Çarkıfelek'te orta çıkan görüntüler herkesi şok etmişti. Şovmen Erbil Atv`de canlı yayınlanan programda, set işçilerinin pantolonlarını indirince, içinde çamaşır olmayan Kızılcahamamlı Hilmi adlı kişi, 70 milyonun önünde çırılçıplak kaldı.

12 program durdurma cezası almıştı

Programla ilgili başlatılan soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, 6 ay ile 1 yıl arasında hapis cezası istenmişti. 'Pantolon indirme' olayından sonra Türkiye tarihinde ilk kez olmak üzere programın yayımlandığı kanala 12 program durdurma cezası verilmişti.

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