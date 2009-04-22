Canlı yayında skandal

Çarkıfelek tabelada s.k çıktı



Don indirme olayı

12 program durdurma cezası almıştı

Geçtiğimiz günlerde Çarkıfelek'te yaşanan bir olay yoruma gerek bırakmadı.Yarışmacıya soru soruldu. Bir meslek.. Cevap Psikolog.. Yarışmacı harfleri söyledi. Butonlar açıldı. Ortaya çıkan görüntü karşısında M. Ali Erbil bile gıkını çıkaramadı.Daha önce Çarkıfelek'te orta çıkan görüntüler herkesi şok etmişti. Şovmen Erbil Atv`de canlı yayınlanan programda, set işçilerinin pantolonlarını indirince, içinde çamaşır olmayan Kızılcahamamlı Hilmi adlı kişi, 70 milyonun önünde çırılçıplak kaldı.Programla ilgili başlatılan soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, 6 ay ile 1 yıl arasında hapis cezası istenmişti. 'Pantolon indirme' olayından sonra Türkiye tarihinde ilk kez olmak üzere programın yayımlandığı kanala 12 program durdurma cezası verilmişti.