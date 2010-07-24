Canlı yayında sinek yutup hastanelik oldu

T24

Sky News muhabiri Huang Çing, canlı yayında haberleri sunduğu sırada ağzına giren sivrisineği yutunca şiddetli bir astım krizi geçirdi. Dudağının kenarına konan sivrisineğin ısırdığı Çing, bir şey belli etmemeye çalışırken sineği yutunca nefes yolları tıkandı. Olaydan hemen sonra hastaneye kaldırılan ve bir gün boyunca hastanede kalan sunucu, “Bir sivrisineğin bu kadar büyük bir gücünün olacağını hiç düşünmezdim! Bana gerçekten kötü bir gün yaşattı” diye konuştu. Çing’in geçirdiği kazadan sonra dört dakikalık reklam arası verildi ve haberleri başka bir spiker sunmaya devam etti.