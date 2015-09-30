Canlı yayında Rıza Çalımbay'dan özür dileyen Deniz Çoban, hakemliği gözyaşlarıyla bıraktı

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçının hakemi Deniz Çoban hakemliği bıraktığını gözyaşlarıyla açıkladı. Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçının ardından canlı yayında verdiği hatalı kararlar nedeniyle Kasımpaşa teknik direktörü Rıza Çalımbay ve iki takımdan özür dileyen hakem Deniz Çoban kararını basın toplantısıyla açıkladı.

Çoban Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 1-1 sona eren Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçında Rizespor'a 2 kırmızı kart çıkartmış ve maçın son dakikalarında ise Kasımpaşa aleyhine penaltı kararı vermişti.





Deniz Çoban'ın Konya Spor Yazarları Derneği'nde düzenlenen basın toplantısındaki açıklamaları şöyle:



"Bir maç yönettim her hakemin yapabileceği hatalar yaptım. Ne bir terbiyisezlik ne de kaba bir davranış gösterdim. Soyunma odasına girdim verdiğim kritik kararlar olduğunu biliyorum ama inananarak verdiğim kararlardı. Maçla ilgili bir mesaja gelmiş olumlu ya da olumsuz. Rıza hocam soyunma odasına geldi. Kendisini çok severim. Müsade isitiyorum girebilirim dedi. Tebrik ederim çok güzel bir maç yönettin dedi. Kesinlikle farklı bir amaçla söylemiyorm. Ama penaltıyı gördüm kemisni



telefondan izledim. Üzerimi değiştirdim rıza hocanın yanına gidip onunla konuşmak istedim. Kasımpaşa soyunma odasına girdim. Bütün futbolcuların kafası önde, hakem gelmiş, takımın 3 puanı gitmiş, gayet saygılı buyrun hocam bişey mi istediniz dediler. Rıza hocaya götüreyim dedi. Beni bir koridora götürdü. Rıza hoca röportaj vririyormuş, Vicdanım, hislerim



Orada söyledim bütün sözleri, inanarak, kalben, vicdanımın sesini dinleyerek, Hata yaptığımı üzerine basa basa söyledim. Vicdanımın sesini durduramadım. Benim niyetim Rıza hocayla konuşmak, dostluğumuza binayen onunla birşeyler paylaşmaktı. Ama bir güç beni oraya götürdü. Vicdanımın gücünü durduramadım. O açıklamaları yaptığım andan itibaren de benim için hakemlik bitmişti.Yıllarca bana emek vermiş kahrımı çekmiş aileme karşı çok büyük saygısızlık olacak, onların gürüşlerini almadan, onlara danışmadan o kararı açıklayamazdım, kimseyle konuşmadım, ne bir yöneticimle, ne bir arkadaşımla ne de bir dostumla. Sadece yanımda havalimanına gidene kadar gözlemci vardı ve beraber görev yaptığım arkadaşlarım. Çok sevdiğim gazeteci bir abim ısrarla beni aradı. Bir dost gibi beni aradı, bir dost gibi duygularımı anlattım.



Hakemliği bırakma kararı şimdi açıklıyorum. Sayın Yıldırım Demirören telefon açtı, müsadinizi istedim, Böyle bir karar verdim, hakkınızı helale edin, Sisizn gibi bir insanı tanımaktan çok mutlu oldum. Bu kararı almamda hiç ama hiçbir kimsenin yönlendirmesi ve katkısı olmamıştır."