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Spor

Süper Lig'de tarihi olay; Deniz Çoban canlı yayında özür diledi

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçını yöneten Deniz Çoban, hakemliği bırakabileceğinin sinyallerini verdi

29 Eylül 2015 00:51

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçını yöneten hakem Deniz Çoban, canlı yayında iki takımdan da özür diledi.

Maçın sonunda tartışmalı bir penaltı kararı veren Deniz Çoban, maç sonu Rıza Çalımbay'ın yayıncı kuruluşa verdiği röportajı sırasında canlı yayına katılarak açıklamalarda bulundu.

Deniz Çoban'ın ifadeleri şöyle: "Belki de yapmamam gereken bir şey yapıyorum. İçeri girer girmez izledim pozisyonu. Çok üzüldüm. Hem Rize'nin aleyhinde yaptığım hatalar için, hem de Kasımpaşa için. Çok yanlış yaptığımı biliyorum buraya gelirken. Federasyon Başkanımızdan, Merkez Hakem Kurulu Başkanımızdan ve üyelerimizden özür diliyorum.

Çok üzgünüm. Kendimle ilgili kısa sürede bir karar vermem gerektiğini de düşünüyorum. İki taraftan da özür diliyorum. Bir hakemin yapmaması gereken bir şeyi yaptığımın çok net farkındayım.

Gelip konuşmak istedim. Kimsenin yapmadığını yaptım. Belki kariyerimin sonuna doğru geliyorum ama iki takımdan da özür diliyorum."

 

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