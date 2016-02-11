Canlı yayında maden ocağındaki ihmalleri anlatan Somalı işçi: Keşke ben de ölseydim

301 işçinin hayatını kaybettiği Soma maden faciasından sağ kurtulan işçi Nihat Çelik, CNN Türk canlı yayınına bağlanmıştı. Çelik, canlı yayında "Aşağıda bizi sıkıştırıyorlar, baskıyla çalıştırıyorlar bizi. Kömür fazla çıktığında amirlere prim yazılıyor" demişti. O günden bu yana kapıların yüzüne kapandığını anlatan Çelik, borçlarının biriktiğini ve mevsimlik işlerle ailesini geçindirmeye çalıştığını söyledi.

Cumhuriyet'ten Yusuf Özkan'ın haberine göre; Çelik, doğruları söylemekten pişman olmadığını yinelerken çaresizliğini ise şöyle anlatıyor: “Çok daraldığımda keşke ben de kazada ölseydim diye düşünüyorum. Çünkü ölenlerin ailelerine yüklü paralar kaldı. Eşim ise, ‘öyle düşünme sen çocuklarının başındasın. Yüzlerce çocuk sabahları babasız uyanıyor’ diyor... Ama iş dönüp dolaşıp hayatın gerçeklerine geliyor. İşsizlik, yokluk, parasızlık... Şimdilerde bazen, ‘Canlı yayına çıktım ama iyi mi yaptım kötü mü?’ diye düşündüğüm çok oluyor. (Gülümsüyor). Ama doğruları söylediğim için Allah huzurunda vicdanım rahat...

Başkasının gönderdiği parayla çocuklarımı okutmak, kaymakamlığın gönderdiği ayakkabıyı onlara giydirmek istemiyorum. Borcumu ödeyeyim, çalışıp, okutayım...”

"Kendi çocuklarımı yetim bırakmak istemiyorum"





Çelik, 18 Mayıs 2014'te katıldığı canlı yayında, "Sıcak kömür olduğuna dair itirazımız dikkate alınsaydı zaiyat bu kadar çok olmayabilirdi. Abi inanmayın. Madene daha önce gelen denetleme kurulundaki müfettişleri denetleyeceksin, bunların kafasını koparacaksın. Genel Müdürümüzün eşi AK Parti'den İl Genel Meclis Üyesi. Ben büyüklerimden yardım bekliyorum. Kendi çocuklarımı yetim bırakmak istemiyorum" diye konuştu.