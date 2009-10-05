Canlı yayında kavga ettiler

Müzik dünyasının iki çılgın ve ünlü sarışını Madonna ile Lady GaGa, Amerikan NBC televizyonundaki bir şovla yine gündem yarattı. Siyah deri kostümleri ve uzun deri çizmeleriyle dikkat çeken sanatçılar şov gereği güreşti; saç saça baş başa kavgaya tutuştu.Mücadele sırasında Madonna, kuralları aşarak Lady GaGa’nın uzun saçlarını yakalayarak çekti ve onu bir süre için etkisiz hale getirdi. Daha sonra Tombul Albert lakaplı oyuncu Kenan Thompson’un iki yanına oturan şarkıcılar tekrar kavgaya başlayınca, Thompson müdahale ederek kavgayı ayırdı.