Canlı yayında katliam yapan zanlı, sevdiği kızı daha önce de kaçırmak istemiş (2)

\'BUNDAN SONRA ADIMI HERKES DUYACAK\'

Balıkesir\'in Havran İlçesine bağlı Eseler köyünde sevdiği kızı vermeyen ailenin evini basarak av tüfeğiyle 3 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi de yaralayan ve katliamı da sosyal medyadan yayınlayan Ali Saral\'la (26) ilgili önemli ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ali Saral\'ın katliamı yapmadan 3 saat önce Hüseyinbeşeler köyüne 10 kilometre uzaklıkta bir akaryakıt istasyonundan plakasız motosiklet ile 30 TL\'lik benzin aldığı görüntüleri akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı. Ali Saral’ın akaryakıt istasyonundaki çalışanlara, “Bugüne kadar horlandım bundan sonra adımı herkes duyacak” dediği belirlendi.

MİNİK YASİN YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Kan donduran olay sırasında yaralananlardan durumu ağır olan ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde yoğun bakım ünitesinde bugüne kadar tedavisi süren Yasin Çetinkaya\'nın sağlık durumunda düzelme yaşandı. Tehlikeyi atlattığı belirtilen Yasin bebeğin tedavisine serviste devam edileceği öğrenildi. Diğir yaralıların da durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Fatih EMRAH ERDOĞAN / EDREMİT(Balıkesir), (DHA)-

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