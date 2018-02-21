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Canlı yayında katliam yapan zanlı, sevdiği kızı daha önce de kaçırmak istemiş

Fatih Emrah ERDOĞAN/HAVRAN (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'de, sevdiği kızı vermeyen ailenin evini basarak av tüfeğiyle 3 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi de yaralayan ve katliamı da sosyal medyadan yayınlayan Ali Saral'la (26) ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı

21 Şubat 2018 21:00

Fatih Emrah ERDOĞAN/HAVRAN (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'de, sevdiği kızı vermeyen ailenin evini basarak av tüfeğiyle 3 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi de yaralayan ve katliamı da sosyal medyadan yayınlayan Ali Saral\'la (26) ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Saral\'ın, olumsuz yanıt aldığı Gülşen Çetinkaya\'yı (20) geçen yıl Mayıs ayında Edremit ilçesinde pompalı tüfekle kaçırma girişiminde bulunduğu ve gözaltına alınıp, serbest bırakıldığı öğrenildi.
Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında Havran ilçesine bağlı Hüseyinbeşeler köyünde meydana geldi. Eseler köyünde yaşayan Ali Saral, 2 yıl önce, Hüseyinbeşeler köyünde yaşayan Hasan ve Melike Çetinkaya\'nın 4 çocuğundan Gülşen Çetinkaya\'yı evlenmek için istedi. Çetinkaya çifti kızını Saral\'a vermeyince aileler arasında tartışma çıktı. Geçen zaman içinde Gülşen Çetinkaya\'dan vazgeçmeyen Ali Saral, önceki gece yanında iki ruhsatsız av tüfeğiyle kızın evini bastı. Saral, av tüfeğiyle ateş ederek kızın annesi Melike Çetinkaya (38) ile kardeşleri Ebru Çetinkaya (16) ve Tuncay Çetinkaya\'yı (17) öldürdü. Ali Saral, Gülşen Çetinkaya ile diğer kardeşi Yasin Çetinkaya (2) ve silah sesleri üzerine eve koşan ailenin yakınları Bayram Eren ile oğlu Murat Eren\'i yaraladı. Katliamı cep telefonuyla sosyal medyadan canlı yayınlayan Saral, saldırının ardından kaçtı. Olay sırasında baba Hasan Çetinkaya\'nın evde bulunmadığı öğrenildi. Köyünde yakalanan Ali Saral, tutuklanırken, cenazeler de Hüseyinbeşeler köyünde dün akşam toprağa verildi.
DAHA ÖNCE POMPALI TÜFEKLE KAÇIRMAK İSTEMİŞ
Kan donduran olayın ardından yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ali Saral\'ın 10 ay önce Edremit ilçesinde, evlenmek istediği Gülşen Çetinkaya\'yı pompalı tüfekle tehdit ederek kaçırma girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Ailenin şikâyeti üzerine Saral\'ın polis tarafından gözaltına alındığı belirlendi. Kız kaçırma girişiminden dolayı hakkında yasal işlem başlatılan ve mahkemeye çıkarılan Ali Saral\'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. Ayrıca, Saral\'ın Haziran 2017\'de de Ağrı\'da akrabalarının yanında bulunan Gülşen Çetinkaya ve ailesini rahatsız ettiği için hakkında bir kez daha işlem yapıldığı öğrenildi.
3 YARALININ DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Diğer taraftan, Edremit Devlet Hastanesi\'nde tedavisine devam edilen Gülşen Çetinkaya ile Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde yoğun bakımda bulunan kardeşi Yasin Çetinkaya ve yakını Bayram Eren\'in hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Yaralılardan Murat Eren’in ise yarın taburcu edileceği belirtildi.

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