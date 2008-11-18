Canlı yayında hesaplaşma

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Beyazıt Öztürk, adının aşk dedikodusuna karıştığı Neslihan Oyal'ı programında ağırlayacak.

18 Kasım 2008 02:00

Beyazıt Öztürk, geçen hafta "Evet, Beyaz ile aşk yaşıyoruz" diye şaşırtıcı bir açıklama yapan, birkaç gün içinde de karar değiştirip ilişkiyi inkar eden genç oyuncu Neslihan Oyal'ı programında ağırlayacak.

Neslihan Oyal, geçtiğimiz hafta Beyazıt Öztürk ile birlikte olduğunu ileri sürerek magazin gündeminin zirvesine yerleşmişti. Ancak asıl şaşırtıcı olay birkaç gün sonra yaşandı ve genç oyuncu karar değiştirip "Baskı altında olduğum için o sözleri sarf ettim. Aramızda hiçbir şey yok" deyiverdi. Bu sözler ünlü şovmenin aklını epey karıştırdı. Ve o da beklenmedik bir hamle yaparak, işin aslını konuşmak üzere Oyal'ı programına davet etti.

'Yalan aşk'ı konuşacaklar

Son olarak "Ben Beyaz'ı hiç tanımıyorum bile. Birileri Beyaz ile adımı çıkarttı. Bu durumu yalanlamak için televizyona çıktım. Orada 5 saat üzerimde baskı kurdular ve ben 'evet' dedim" şeklinde konuşan Neslihan Oyal, bu cuma "Beyaz Show"un konuklarından biri olacak. Ve günlerdir adının birlikte anıldığı ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün "olmayan ilişki"lerine dair sorularını yanıtlamaya çalışacak.

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