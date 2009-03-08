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Canlı yayında evlilik teklifi

Kavak Yelleri'nin güzel oyuncusu Pelin Karahan, canlı yayında evlilik teklifi aldı.

08 Mart 2009 02:00

Kavak Yelleri'nin güzel oyuncusu Pelin Karahan, canlı yayında evlilik teklifi aldı.

Kanal D'de ekrana gelen Kavak Yelleri dizisinde Aslı karakterini canlandıran Pelin Karahan, Saba Tümer'in konuğu oldu.

İzleyicilerden gelen mesajları okuyan Saba Tümer, bir izleyicinin "Dizideki yurduna seni görmeye geleceğim. Pelin Karahan, benimle evlenir misin?" şeklindeki mesajını canlı yayında okudu. Bu teklife tepkisi "Oooo" şeklinde olan Pelin Karahan, ne söyleyeceğini şaşırdı. Uzun süre kahkaha atan Karahan, susmayı tercih ederek izleyiciye bir yanıt vermedi.

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