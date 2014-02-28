Canlı yayında ekrandan kaybolan BBC muhabiri YouTube'da rekor kırdı

BBC'nin, İngiltere'nin kuzeyine bölgesel yayın yapan BBC Kuzey kanalının bir muhabiri, stüdyoda meydana gelen bir teknik arıza nedeniyle canlı yayın sırasında haberini sunarken bir anda ekrandan kayboldu.

Caroline Bilton'un Pazartesi günkü öğlen haberleri sırasında başına gelen bu talihsizliğin görüntüleri YouTube'da yarım milyondan fazla izleyici buldu.

Canlı yayın sırasında kameranın kayması sonucunda spikerin görüntüsü aşağıya doğru kaydı. Spiker bu olayı, 'Hiç olmaz dünya çapında bir üne kavuştum. İnsanları gülümsetebildim' ifadeleriyle değerlendirdi.

İşte spikerin ekrandan kaybolduğu o anlar: