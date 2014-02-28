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Dünya

Canlı yayında ekrandan kaybolan BBC muhabiri YouTube'da rekor kırdı

İngiltere'de yayın yapan BBC Kuzey kanalının spikeri teknik bir arıza nedeniyle haberinin sonunda canlı yayında kayboldu

28 Şubat 2014 11:44

BBC'nin, İngiltere'nin kuzeyine bölgesel yayın yapan BBC Kuzey kanalının bir muhabiri, stüdyoda meydana gelen bir teknik arıza nedeniyle canlı yayın sırasında haberini sunarken bir anda ekrandan kayboldu.

Caroline Bilton'un Pazartesi günkü öğlen haberleri sırasında başına gelen bu talihsizliğin görüntüleri YouTube'da yarım milyondan fazla izleyici buldu.

Canlı yayın sırasında kameranın kayması sonucunda spikerin görüntüsü aşağıya doğru kaydı. Spiker bu olayı, 'Hiç olmaz dünya çapında bir üne kavuştum. İnsanları gülümsetebildim' ifadeleriyle değerlendirdi.

 

İşte spikerin ekrandan kaybolduğu o anlar:

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