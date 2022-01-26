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Canlı yayında ekibini fırçalayan Fatih Altaylı, Burak Elmas'tan özür diledi

“Ayıp ettiklerinin farkında değiller”

26 Ocak 2022 07:22

Gazeteci Fatih Altaylı, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı ağırladığı Teke Tek programının hemen başında ekibinin tanıtımda kullandığı sarı-lacivert renkler için Elmas'tan özür diledi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yayının hemen başında Altaylı'nın Burak Elmas'tan özür dilemesi ise dikkat çekti.

Fatih Altaylı yayın tanıtımının sarı-lacivertli renklerle yapılması üzerine, "Tanıtım ekibi beni sinir etmek için sarı-lacivert tanıtımlar yapıyor benimle ilgili. Bugün de aynı şeyi yapmışlar ancak Galatasaray Başkanı'na ayıp ettiklerinin herhalde farkında değiller. Ben onlar adına sizden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Burak Elmas’ın açıklamaları için tıklayın.

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