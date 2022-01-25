Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Çok zor bir dönemde aday olduk ve elimizi taşın altına koyduk

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Habertürk kanalında Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Burak Elmas'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Seçim dönemi çalıştığımız ekiple seçildikten sonra icraate geçtiğimiz zaman fikir ayrılıkları bizim dönemimizde de zaman zaman oluyor. Dostça yolları ayırmak son derece doğal Yönetim kurulu arkadaşlarımın seçiminden pişman değilim. Galatasaray'ın çok zor döneminde aday olduk, elimizi taşın altına koyduk. Bu bizim için bir iktidar değil Galatasaray mücadelesidir"

Galatasaray'da transfer kararlarını kim verdi?

"Galatasaray'da scouting departmanı var. Hocamızın da o dönem istemiş olduğu her mevkiide oyuncuların bulunduğu liste vardı. O listeden çok kişiyle görüştük. Ghezzal'in maliyeti 4 milyon Euro'ya varıyordu, dolayısıyla o listede bulunan oyuncuları transfer ettik hocamızın da onayıyla. Galatasaray'a transferler nasıl yapılıyor, evrakları tutuluyor mu diye tartışma yaptık. Denetleme Kurulu'nda çok değerli büyüğümüz Asaf Savaş Akat var. Hangi oyuncu hangi menajerle görüşmüş, aracıyla yapılan sözleşmeler... Kendi yaptığımız transferlerin denetlenmesi için Denetim Kurulu'na teslim ettik."

"Oyuncu ücretlerini 30-35 milyon Euro'lara düşürmeye çalışıyoruz"

"Galatasaray'ın en büyük maliyetlerinden bir tanesi oyuncu ücret bütçesi. Şu anda Galatasaray'ın Bankalar Birliği ile bir anlaşması var. Pandemiden çıktığı için gelirlerin ufaldığı, naklen yayın geliri bu sezon için 220 milyon dolara düşmüş. Daha da düşme imkanı olmasın diye uğraş veriyoruz. Özellikle Bankalar Birliği anlaşmasının ciddi taahhüdü var.

Bu resimde Galatasaray'ın yönetiminin popüler olmak adına karar alma lüksü yok. Galatasaray'ın geleceği için buna mecburuz. Geçmiş dönemlerde sürekli transfer yapan ilk 11'in yüzde 40'ını her sene değiştiren, transfer hamlesine girmek zorunda kalan bir takımdan bahsediyoruz. Hedefimiz, genç oyunculara yatırım yapmak. Bu oyuncuların ücretlerini öyle bir seviyelerde tutmamız lazım ki, 30-35 milyon Euro'lara düşürmeye çalışıyoruz. Bu oyuncuların gelişerek Galatasaray'a gelir getirmesi hedefimiz. Aslında Avrupa'da Portekiz'de takımların yaptığı model bu. Çok yüksek fiyata oyuncuları aldığınız zaman yurt dışında bu ücretleri veremiyorlar, zaten oyuncular da gitmek istemiyorlar. Hocamızın istediği şekilde bu oyuncuları transfer ettik."

Fatih Altaylı, "Fatih Terim kendimi aldatılmış hissediyorum demiş ayrıldıktan sonra" sözlerine Elmas şu cevabı verdi:

"Biz gelirken Terim ile çalışacağımızı net belirterek geldik. Diğer adaylar da tasarruflarını dile getirmişti. Göreve gelince hoca ile oturduk ve kulübün durumunu konuştuk. Hocaya dedik ki hocam yüksek maaşlı oyuncularla kurulu bir takım düzeninden çıkmak, yeni bir anlayışla, kadroyu mümkünse gençleştirecek bir yeni takım kurmak zorundayız dedik. Hedefimiz buydu. Aldatılmak kelimesinin içini doldurmak lazım bana böyle bir şey gelmedi çünkü.."

"Zararlar borçla kapatıldı, bugün geldiğimiz nokta 'Galatasaray'a bir şey olmaz' diyerek geldik"

"Galatasaray küçülmüyor. 'Galatasaray'a bir şey olmaz' diyerek buraya geldik. Zararlar borçla kapatıldı, bugün geldiğimiz nokta 'Galatasaray'a bir şey olmaz' diyerek geldik. Hayır, Galatasaray'a bir şey olabilir ve bizim bunu engellememiz lazım. Bu bir Galatasaray mücadelesi. Galatasaray, son dönemlerde çok parçalandı. Liseli, lisesiz gibi ifadelerle ciddi anlamda ayrıştı. Galatasaray'ın içerisinde bulunduğu dönem normal bir dönem değil. Buradan Galatasaray'ın çıkması lazım. Camiayı birleştirme hedefiyle ciddi görüşmeler yaptık. İstişare Kurulu'nu toplayacağız dedik. Eski başkanlarımızı, divan başkanlarımızı bir araya getirdik. Birbiriyle kavgalı olan kişileri yan yana oturtmaya çalıştık. Divan Kurulu'nda yaşanan fikir ayrılıkların telaffuz edişini değiştirerek Galatasaray'ı birleştirmeye sarf ettik, sarf etmeye devam ediyoruz." "Hakemlerle ilgili ciddi problemler, ciddi sorunlar var"

"Federasyon tarafı ayrı bir şey. Yönetim içerisinde değişik konulara değişik tepki vermeye arzu eden arkadaşlarımız oluyor. Rezan Bey'in vermek istediği tepki var. Yönetim Kurulu üyemiz Remzi Bey'in Beşiktaş maçı sonrasında 'Haklı galibiyet' demesi tepki çekmişti. Yönetime geldikten sonra, gerçekten bir takım şeylerden, eski alışkanlıklardan kurtulmamız lazım geldiğini düşünüyoruz. Başarısız olduğunuz zaman en kolay olanı hakemlerin arkasına sığınmaktır. Biz bunu yapmak istemedik. Tabii ki hakemlerle ilgili ciddi problemler, ciddi sorunlar var. Federasyon'la çok sert görüşmeler yaptık. Takımımızla ilgili problemlerle hakemlerle ilgili problemleri karıştırmamak lazım."

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