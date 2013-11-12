Canlı yayında cinayet itirafı

ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında bir ilk yaşandı. Yaklaşık iki haftadır programda konuşulan Medet Altun cinayeti bugün Sevda adlı kadının itirafı ile çözüldü.

Avcılar sahilinde ölü olarak bulunan Medet Altun'un kafasına vurularak öldürüldüğü canlı yayından ortaya çıktı. Sevda canlı yayında Medet'in kendisini sürekli aradığını belirterek ''Medet bana düşkündü. Hasan bunu biliyordu. Hasan bana, seni rahatsız edemez onunla görüşmeyeceksin dedi. Hatta Medet'e de Sevda'yla görüşmeyeceksin dedi. Ben de, ''Yapma dedim ona dokunma dedim. Hasan, hayır sen bana bırak dedi ve sonra ''Medet'i Hasan öldürdü'' itirafında bulundu.

Polis canlı yayını bastı

Milliyet'te yer alan habere göre, Sevda'nın bu itirafından önce Hasan adlı kişi stüdyonun dışına çıkarılmıştı. Sevda'nın "Medet'i Hasan öldürdü" açıklamasının ardından polis canlı yayını bastı. Kanalın önüne gelen polis Hasan'ı götürdü. Polislerin bir kısmı da canlı yayında stüdyoya girerek cinayeti itiraf eden Sevda'yı Müge Anlı'nın yanından alarak emniyete götürdü.

Facebook cinayeti

Müge Anlı'da masaya yatırılan cinayet Facebook yazışmalarıyla başlamıştı. Kocasını birbirinden farklı iki erkekle aldatan Sevda adlı kadın, birinci ve ikinci sevgilisini buluşturdu. Bunun üzerine Sevda'nın birinci sevgilisi, çıkan tartışmanın ardından ikinci sevgilisini öldürdü.



