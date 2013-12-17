Canlı yayında cep telefonuna GBT geldi

Kasımpaşa - Beşiktaş maçında sahaya giren Mustafa Özel'in Beyaz TV'de katıldığı futbol programında, yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, taraftara "Senin bana şimdi GBT kaydın geldi" dedi. Programdaki bir diyalog da, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, Mustafa Özel'e, "Senin bana şimdi GBT kaydın geldi" dedi. Özel'in yanıtı, "Ben şu anda size dava açabilirim, bu sabıka kaydına GBT kaydına nasıl ulaşıyor" şeklinde tepki gösterdi.

Maçta sahaya girerek Fernandes'e saldıran Mustafa Özel'in katıldığı programda, eski Beşiktaş yöneticisi ve yorumcu Sinan Ergin, Özel'i kolundan tutularak canlı yayında stüdyo dışına çıkardı.