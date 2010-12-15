Canlı yayında barıştılar

T24 - Türk futbolunun iki ünlü ismi, yaklaşık 6 ay süren küslüklerine canlı yayında son vererek barıştılar. Türk futbolunun taçsız krallarından Tanju Çolak, Show tv'de Derya Baykal'ın sunduğu 'Deryalı Günler' programına katıldı. Rıdvan Dilmen'in yayına telefonla bağlanması üzerine iki futbolcunun arasındaki buzlar eridi.

Derya Baykal konuğu Tanju Çolak’a birbirinden ilginç sürprizler hazırladı. Önce Çolak’ın Los Angeles’ta yaşayan oğlu Anıl Çolak 3G ile yayına bağlanarak babasıyla hasret giderdi. Baykal’ın Çolak’a ikinci sürprizi ise Kral’ın bir süre önce adliyelik olduğu eski takım arkadaşı ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’di... Çolak, Rıdvan Dilmen hakkında, Telekulak çetesi ile anlaşıp, kendisini dinlettiği iddiasıyla soruşturma açılmıştı.



Rıdvan Dilmen, programa bağlanınca Tanju Çolak’ın yüzünde büyük bir şaşkınlık oluştu ve dudaklarından şu sözler döküldü: "Ooooo Rıdvan Efendi... " Tanju Çolak daha sonra Dilmen’e "Günaydın Rıdvan bana mı merhaba dedin, duymadım malum yaşlandık kulaklar iyi duymuyor..."



Daha sonra üçlü arasında şu diyaloglar yaşandı :



Rıdvan Dilmen : Günaydın Tanjucuğum nasılsın, iyi misin? Biraz önce Anıl’ı da izledim onu da çok özlemişim.



Derya Baykal devreye girerek : Özledim dedin Rıdvan siz görüşmüyor musunuz?



Rıdvan Dilmen : "Biz 1981’den beri arkadaşız, aramızda olur öyle şöyler, Tanju benim iyi arkadaşımdır."



Tanju Çolak : İyi ki bu programa katılmışım, 4 aydır görmediğim oğlumu gördüm, 6 aydır konuşmadığım Rıdvan’la konuştum.



Derya Baykal : Şimdi ikinize de ev ödevi veriyorum, birbirinizi arayacaksınız her sabah görüşeceksiniz, kontrole edeceğim.



Tanju Çolak devreye girerek : "Rıdvan beni arayacak çok arayacak, onun kulağın çekeceğim ben! O’nu sevdiğimden ama bu"



Rıdvan Dilmen : Sağolun Derya Hanım, sayenizde Tanju’yla yeniden görüşmeye başladım.. Bugün güzel bir sabah oldu benim için..



Rıdvan Dilmen daha sonra Derya Baykal ve Tanju Çolak’a iyi günler dedikten sonra yayından ayrıldı..



(Medyaradar'ın haberi)







