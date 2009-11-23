Canlı yayında ağladı

T24 - Onlarınki sürpriz bir aşktı... O aşktan bir kızları oldu... Haluk Bilginer öyle şeyler söyledi ki Aşkın canlıda ağladı...

TV8'in magazine yeni bir soluk getiren programı "Bir Yıldız Masalı"nda Aşkın Nur Yengi vardı... Ünlü sanatçı Haluk Bilginer'in bir mesajı ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu...

Programa katılan Yavuz Bingöl, Aşkın Nur Yengi'nin dostluğunu "asla yarı yolda" bırakmaz sözleri ile özetledi... Ardından da yaşadıkları bir olayı anlattı...

Aşkın Nur Yengi'den bir gün eve bırakmasını rica etmiş... Yengi ise onu otobanda bir köprü altında "burada sen in" diyerek bırakmış. Bingöl o gün yağmur altında elinde sazla yaşadığı sefaleti gülerek anlattı...







Gözyaşlarına boğuldu

Aşkın Nur Yengi'yi ağlatan ise eşi Haluk Bilginer oldu. Önce bir bant ekrana geldi. Bilginer, kızları Nazlı'nın fotoğrafını göstererek, "Canım benim, iyiki varsın, iyiki benim hayatıma girdin. Aşkımın anası biricik aşkım. Sana herşey için teşekkür ederim. Seni seviyorum" dedi.

Bu sözler ile Aşkın Nur Yengi stüdyoda gözyaşlarına boğuldu. Ağlamasını da "Kızıma dayanamıyorum, tuhaf bir şey" diyerek açıklamaya çalıştı.