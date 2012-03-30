Canlı yayında adamı başından vurdu

Brezilya'da iki grup arasında silahlı çatışma olduğunu öğrenen TV ekibi, olay yerinde canlı yayına geçti. Canlı yayın sürerken, bir kişi yerde yaralı yatan adamı başından vurdu.

Brezilya'da suç oranının en yüksek olduğu kentlerin başında Joao Pessoa kenti geliyor. Kentte suç grupları arasında çatışma yaşandığını öğrenen televizyon ekibi, olay yerine giderek canlı yayına geçti.

TV Record kanalının muhabiri Josenildo Goncalves canlı yayında olayların ayrıntısını anlatıyordu. Muhabir çatışmanın trajik boyutunu ortaya koymak için kameraman arkadaşından, yerde yaralı olarak yatan Rodrigo da Silva'yı görüntülemesini istedi.

İşte her şey o anda oldu. Arka tarafta duran sarı tişörtlü bir kişi belindeki tabancayı çekerek, kaldırımda yatan Silva'ya doğru yürüdü. Televizyon canlı yayındayken 24 yaşındaki adamın başına bir el ateş etti.

Canlı yayında bir kişinin infaz edilmesini anlatmak zorunda kalan muhabir Josenildo Goncalves şunları söyledi: "Çatışma yerine gelen ilk televizyon ekibi biz olduk. Polis ve ilk yardım ekipleri henüz ortada yok. Kurban hala yerde yatıyor."

Doktorlar, çatışmada vurulan 24 yaşındaki Rodrigo da Silva'nın hayatı tehlikeyi daha atlatamadığını söyledi.

Brezilya polisi ise, canlı yayında Silva'yı başından vurun kişiyi hala arıyor.