Canlı yayın yapan gazetecinin telefonunu çaldı; yüzünü 20 bin kişiye gösterdi

T24 Dış Haberler

Mısır'da bir kişi, canlı yayın yapan gazetecinin telefonunu çalınca yüzünü yayını takip eden herkese gösterdi. Şüpheli, kısa süre sonra gözaltına alındı.

Youm7 sitesine çalışan muhabir Mahmoud Ragheb, Kahire'deki depremden sonra sokakları çekerken yanından motorsikletle geçen bir kişi elinden telefonunu kaptı.

Telefonu kapan kişi, farkında olmadan yayını canlı takip eden 20 bin kişiye suratını göstermiş oldu. Olay anı, sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

Mısır İçişleri Bakanlığı, şüpheliyi bulmak için video üzerinde 'modern teknoloji' kullandıklarını ifade etti.

Şüpheli, olaydan saatler sonra evinde gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Youm7'ye göre bahsi geçen kişi, burada suçunu itiraf etti.