Canlı yayın platformu Twitch'in hacklendiği iddia edildi; "Kaynak kodu ve yayıncı ödeme bilgileri sızmış olabilir"

Amazon'a ait canlı yayın platformu Twitch’in hacklendiği, platformun kaynak kodunun ve yayıncılara ait ödeme bilgilerinin sızdırıldığı iddia edildi.

The Verge’de yer alan habere göre, 4chan mesajlaşma platformunda yer alan anonim bir mesajda 125GB boyutunda bir dosya paylaşıldı. Bu dosyada, Twitch’e dair önemli belgelerin yer aldığı iddia edildi.

Video Games Chronicle isimli ise, paylaşılan torrent dosyada şunların bulunduğunu aktardı:

Twitch yayıncı gelirlerine dair 3 yıllık belgeler

Mobil, masaüstü ve mobil oyun konsol kaynak kodları

Steam’e rakip olarak tasarlanan oyun platformuna dair bilgiler

Twitch tarafından kullanılan tescilli SDK'lar ve dahili AWS hizmetleri

IGDB ve CurseForge dahil Twitch'e bağlı olan tüm platformlar

Sızıntının maksadı ise 'internet yayıncılığı alanında daha fazla aksama ve rekabeti büyütmek' olarak açıklandı.