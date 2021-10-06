Canlı yayın platformu Twitch'in hacklendiği iddia edildi; "Kaynak kodu ve yayıncı ödeme bilgileri sızmış olabilir"

Amazon'a ait canlı yayın platformu Twitch’in hacklendiği, platformun kaynak kodunun ve yayıncılara ait ödeme bilgilerinin sızdırıldığı iddia edildi.
The Verge’de yer alan habere göre, 4chan mesajlaşma platformunda yer alan anonim bir mesajda 125GB boyutunda bir dosya paylaşıldı. Bu dosyada, Twitch’e dair önemli belgelerin yer aldığı iddia edildi.
Video Games Chronicle isimli ise, paylaşılan torrent dosyada şunların bulunduğunu aktardı:
- Twitch yayıncı gelirlerine dair 3 yıllık belgeler
- Mobil, masaüstü ve mobil oyun konsol kaynak kodları
- Steam’e rakip olarak tasarlanan oyun platformuna dair bilgiler
- Twitch tarafından kullanılan tescilli SDK'lar ve dahili AWS hizmetleri
- IGDB ve CurseForge dahil Twitch'e bağlı olan tüm platformlar
Sızıntının maksadı ise 'internet yayıncılığı alanında daha fazla aksama ve rekabeti büyütmek' olarak açıklandı.