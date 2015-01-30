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Yaşam
Deutsche Welle

Canlı video platformu YouNow için uyarı

Çocuk yaştaki kullanıcıların diledikleri her yerden canlı yayın yaptıkları video portalı YouNow Alman kullanıcılardan büyük ilgi görüyor. Eğitimciler ve veri koruma uzmanları uyarıyor.

30 Ocak 2015 17:12


Almanya'da çocuk yaştaki internet kullanıcılarının büyük ilgisini çeken video platformu YouNow, medyada son günlerde yoğun bir şekilde işleniyor.

"Spiegel Online"ın haberinde geçen iki ay içinde YouNow'un Alman kullanıcılarının sayısının yüzde 250 oranında arttığı, YouNow'un site trafiğinin yüzde 15'inin Almanya'dan geldiği belirtildi. En popüler hashtaglar arasında "deutsch" (Alman) ve "deutsch-girl" (Alman kızı) da bulunuyor.

Yaş kontrolü ve mahremiyet eleştirisi

Stuttgarter Nachrichten gazetesinde konuyla ilgili yer alan haberde ise sosyal medya ve veri koruma görevlilerinin uyarılarına yer verildi. Haberde görüşlerine başvurulan sosyal pedagog Ursula Arbeiter, YouNow platformunda yaş kontrolünün etkin bir şekilde yapılmadığını, kişisel mahremiyet kurallarına uyulmadığını belirtiyor. Uzman, ebeveynleri dikkatli olmaya çağırıyor.

Baden-Württemberg eyalet polisinin (LKA) sözcüsü ise YouNow'un "henüz" gözlem altındaki portallar arasına dahil edilmediğini belirtiyor.

'Hangi otobüse saat kaçta bineceğini biliyorum'

Tagesschau.de sitesindeki bir haberde ise 2011'de hizmete giren YouNow platformunun Alman kullanıcılar nezdinde büyük ilgi görmeye başladığı belirtiliyor. Haberde YouTube platformunun popüler isimlerinden Tooncraft tepkisini şu sözlerle dile getiriyor: "15 yaşında bir kız çocuğunu YouNow'da birkaç dakika izledim. Adını, yaşını, kız kardeşinin adını, hangi köyde oturduğunu, hangi okula gittiğini, yarın 4'e 10 kala hangi otobüs durağında olacağını, hepsini öğrendim."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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